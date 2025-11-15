15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ambiente y comunidad

La Municipalidad de Mendoza presentó un innovador proyecto de naturalización urbana con plantas nativas

La iniciativa de la Municipalidad de Mendoza se desarrolló en articulación público-privada y busca sensibilizar a vecinos y estudiantes sobre el cuidado del ambiente y la crisis hídrica.

Innovador proyecto de la Municipalidad de Mendoza.

Innovador proyecto de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza avanza a la vanguardia de la gestión ambiental con la inauguración del proyecto “Repensando los espacios verdes: uso inteligente de plantas nativas como paradigma de cambio frente a la escasez de agua”. Esta iniciativa ganadora del Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental 2024, enmarcada en la articulación público-privada con apoyo del Banco Galicia, busca transformar el paisaje capitalino hacia una “naturalización urbana” y consolidar un modelo de gestión más resiliente frente a la creciente escasez hídrica.

image

El proyecto, impulsado por un equipo interdisciplinario del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) (liderado por el doctor Guillermo Oscar Debandi) en colaboración con viveros locales y el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, es una respuesta directa a la crisis hídrica que actualmente enfrenta la provincia de Mendoza. A su vez, el proyecto contó con el patrocinio de la fundación y la empresa Holcim y su unidad de negocios Quimexur. El objetivo central es la xerojardinería, que establece jardines sostenibles que minimizan el consumo de agua y los costos de mantenimiento, al tiempo que fomenta la biodiversidad local, proporcionando hábitat y alimento para polinizadores y fauna autóctona, sensibilizando a las personas que transiten por el nuevo espacio.

Lee además
Inteligencia Artificial en las gestión municipal.
Gestión inteligente

La Municipalidad de Mendoza creó un programa para desarrollar soluciones con inteligencia artificial
Firma de acuerdo en la Municipalidad de Mendoza.
Mendoza en el mundo

Ulpiano Suarez firmó un acuerdo estratégico con la ciudad china de Yantai

Cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de la Municipalidad de Mendoza

La inauguración contó con la participación de representantes de la Fundación y Empresa Holcim, entidad que aportó su apoyo y voluntariado, junto a referentes de Responsabilidad Social Empresarial, voluntarios de las organizaciones patrocinadoras, estudiantes y vecinos comprometidos. María Soledad Morellato, especialista de Impacto Social de Holcim Argentina, subrayó la importancia de este compromiso con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de los espacios donde vivimos y trabajamos.

image

La iniciativa contempla la selección estratégica de ubicaciones, la adopción de un diseño que integra estética y funcionalidad ecológica, y la instalación de recursos informativos para la comunidad. Esta articulación público-privada-comunitaria no solo marca el comienzo de una transformación en el paisaje urbano de Mendoza, sino que también establece un modelo replicable de adaptación al cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza, mejorando la calidad de vida de los habitantes.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve la Peatonal del Vino en Mendoza: horarios, precios y detalles de un evento único

El Pasaje San Martín celebró 99 años y comenzó la cuenta regresiva hacia su centenario

El arte como lenguaje universal: estudiantes con discapacidad exponen en el MMAMM

La Municipalidad de Mendoza refuerza los operativos 360 de limpieza urbana en tres barrios de la capital

La Municipalidad de Mendoza ofrecerá orientación legal sin costo en pleno centro mendocino

Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025

"La Ciudad Respira Mendoza": aventura y relax en un viaje inolvidable por San Rafael

En la Nave UNCuyo más de 5.000 personas participaron de la Experiencia Endeavor

LO QUE SE LEE AHORA
Distinciones Cámara de Comercio General Alvear (fotografía: Javier Rufay) video
Celebración del trabajo y compromiso con la comunidad

La Cámara de Comercio de General Alvear distinguió a empresarios en su 92º aniversario

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano