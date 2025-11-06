"La Ciudad Respira Mendoza": aventura y relax en un viaje inolvidable por San Rafael

Viaje de la Ciudad de Mendoza a San Rafael.

“La Ciudad respira Mendoza”, viaje organizado por la Municipalidad de Mendoza en colaboración con la Dirección de Turismo de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, el Portal del Atuel, Finca Los Álamos y el Laberinto de Borges, se realizó el primer domingo de noviembre con cupos agotados y gran éxito. El encuentro combinó paisajes imponentes, actividades al aire libre y prácticas de relajación en un entorno único del sur mendocino.

La jornada comenzó temprano, con la salida desde la Explanada Municipal capitalina rumbo a San Rafael. Allí, los participantes recorrieron el Cañón del Atuel, el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges, tres sitios emblemáticos de la región. El itinerario incluyó un paseo en catamarán por las aguas del Valle Grande, una sesión de meditación en una isla del embalse, canopy, degustación de vinos y un almuerzo grupal, con opciones para distintas preferencias alimentarias.

Las prácticas de yoga, respiración consciente y meditación estuvieron guiadas por la profesora de Kundalini Yoga Karen Lis Belinsky, quien acompañó a los asistentes en esta propuesta de conexión interior y armonía con la naturaleza.

image Un viaje cálido y de calidad de Ciudad a San Rafael Los participantes destacaron la calidad de la organización, la calidez del equipo coordinador y la diversidad de actividades, que combinaron aventura, relajación y disfrute del patrimonio natural mendocino. Muchos subrayaron el valor de propuestas turísticas que promuevan el bienestar y la vida al aire libre.

Felipe Rinaldo, subsecretario de Turismo de la Ciudad, celebró el éxito de la iniciativa y adelantó la continuidad del programa: “Esta experiencia es parte de un proyecto que seguirá creciendo. Después de esta edición en San Rafael vamos a continuar recorriendo la provincia con nuevos encuentros previstos para el verano”. Así, “La Ciudad Respira Mendoza” se consolida como una propuesta inolvidable para quienes buscan una experiencia diferente que invite a disfrutar del entorno natural y la identidad mendocina.