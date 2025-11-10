La Municipalidad de Mendoza refuerza los operativos 360 de limpieza urbana en tres barrios de la capital

La Municipalidad de Mendoza informa que hasta el viernes 14 de este mes, se desplegarán los Operativos 360 de limpieza urbana en los barrios Soberanía Nacional, Flores Sur y Santa Rita. Estas labores de higiene urbana profunda se relacionan con la limpieza de acequias, levantamiento de remanentes y escombros, barrido manual y mecánico de calles y desmalezado, entre otras acciones.
Con estas tareas, el municipio persigue proporcionar una mejor calidad de vida de los vecinos que habitan cada lugar. También, se busca garantizar el mantenimiento del espacio público, brindando zonas y barrios limpios y ordenados. Estas labores forman parte de un trabajo sostenido en toda la Ciudad.
Es importante destacar que, también, se lleva a cabo periódicamente la limpieza del canal Papagayos para mantener en condiciones este importante cauce y para la correcta evacuación de crecidas dentro del sistema aluvional de la provincia.