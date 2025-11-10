La Municipalidad de Mendoza refuerza los operativos 360 de limpieza urbana en tres barrios de la capital

La Municipalidad de Mendoza y el operativo 360.

Con estas tareas, el municipio persigue proporcionar una mejor calidad de vida de los vecinos que habitan cada lugar. También, se busca garantizar el mantenimiento del espacio público, brindando zonas y barrios limpios y ordenados. Estas labores forman parte de un trabajo sostenido en toda la Ciudad.

Es importante destacar que, también, se lleva a cabo periódicamente la limpieza del canal Papagayos para mantener en condiciones este importante cauce y para la correcta evacuación de crecidas dentro del sistema aluvional de la provincia.

Operativo 360 de la Municipalidad de Mendoza image