14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

El evento en San Rafael se desarrolla este sábado y domingo desde las 17 con propuestas culturales, música y espacios recreativos para disfrutar al aire libre.

image

Durante sábado y domingo la Feria Juventud estará en el Parque Yrigoyen de San Rafael acompañando diferentes actividades. Desde las 17.00 horas se van a poder disfrutar los stands de cada emprendedor “sub 30” que llegan plagados de actividades para compartir con amigos y en familia.

“El sábado vamos a estar con Alma Urbana, con diferentes estilos artísticos como Parkour, Break Dance, grafiti y DJ en vivo. Movimiento, arte y ritmo en un solo lugar”, explicó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

Lee además
Elaboración de Pan Dulce en San Rafael.
Cultura y comunidad

Arrancaron en San Rafael los talleres de cocina navideña: conocé las próximas fechas
la direccion provincial de vialidad avanza con la recuperacion de la ruta 220, camino clave hacia el sosneado video
Obras en ejecución en San Rafael

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la recuperación de la Ruta 220, camino clave hacia El Sosneado

Un evento cultural en San Rafael

En lo que respecta al domingo, remarcó que “se trata de un evento cultural con bandas y sorteos”. De esta manera, durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de juegos, sorpresas, regalos y espacio de compras.

“Invitamos a todo a que se acercan con su mantita, el mate y muchas ganas de disfrutar las propuestas al aire libre”, indicó Rabino.

Temas
Seguí leyendo

Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Desde San Rafael solicitan detalles del operativo donde se usaron pistolares Taser por primera vez

Lanzan "San Rafael se disfruta seguro", la nueva campaña de protección al turista

San Rafael reforzó su presencia en Buenos Aires con una nueva acción en el Puerto de Frutos

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

San Rafael lanzó las "Estaciones de Juego", un espacio para jugar, compartir y crear comunidad

De San Rafael al podio nacional: Silvina Sosa conquistó al jurado con su torta de chocolate y naranja

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Las Más Leídas

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza. 
complicado

Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

Te Puede Interesar

Cornejo agradeció a Diego Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales.
Visita de ministros nacionales

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Por Claudio Altamirano
La Mesa del Cobre en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei
Encuentro sobre minerales críticos

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Por Cecilia Zabala