San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen









Durante sábado y domingo la Feria Juventud estará en el Parque Yrigoyen de San Rafael acompañando diferentes actividades. Desde las 17.00 horas se van a poder disfrutar los stands de cada emprendedor “sub 30” que llegan plagados de actividades para compartir con amigos y en familia.

“El sábado vamos a estar con Alma Urbana, con diferentes estilos artísticos como Parkour, Break Dance, grafiti y DJ en vivo. Movimiento, arte y ritmo en un solo lugar”, explicó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

Un evento cultural en San Rafael En lo que respecta al domingo, remarcó que “se trata de un evento cultural con bandas y sorteos”. De esta manera, durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de juegos, sorpresas, regalos y espacio de compras.

“Invitamos a todo a que se acercan con su mantita, el mate y muchas ganas de disfrutar las propuestas al aire libre”, indicó Rabino.