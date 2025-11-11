El arte como lenguaje universal: estudiantes con discapacidad exponen en el MMAMM

Este miércoles 12, a las 18.30 horas, se inaugurará en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ) la exposición “El silencio natural de los demás” , una muestra de art e realizada por los estudiantes de educación especial integral del Instituto Esperanza como cierre de su práctica académica.

La propuesta visual podrá visitarse de manera gratuita hasta el domingo 23 en el museo del Espacio Cultural Plaza Independencia , ubicado en el subsuelo de ese pulmón verde de la Municipalidad de Mendoza , y está destinada a todo público.

La exposición es el resultado del trabajo conjunto entre los alumnos del Instituto Esperanza y el equipo del MMAMM -dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza-, en un proceso que integró aprendizaje, creatividad y reflexión sobre el arte como medio de expresión e inclusión.

En este marco, los jóvenes Milagros Carbajal, Sol Fernández y Tiago Salinas realizaron un recorrido por las distintas áreas del museo, fortaleciendo su formación artística y culminando con el diseño y producción de esta muestra colectiva. De este modo, los chicos finalizan el ciclo de educación especial integral con orientación en pintura y escultura .

El Instituto Esperanza es una escuela que surge en la Asociación Esperanza a fines del 2018, dando un giro en relación con la propuesta del postprimario que se venía desarrollando hasta el momento.

La misión es “lograr a través de una educación integral el desarrollo de capacidades para favorecer la autodeterminación de los jóvenes con discapacidad intelectual”, explican desde la institución.

image

Formación en arte

De este modo, los estudiantes logran el desarrollo máximo, pleno e integral de sus capacidades, “para ser ciudadanos responsables con un rol productivo en la sociedad”, completan. Desde el Instituto Esperanza, la formación artística se concibe como una herramienta esencial para el desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas.

Con talleres de Arte, Carpintería, Danzas, Música, Pintura, Escultura, Huerta, Textil y Multimedia, la institución promueve la creatividad y la autonomía de sus estudiantes, respetando los tiempos y modos de cada uno.

A través del hacer artístico, la muestra busca valorar tanto el proceso como el resultado, ofreciendo una experiencia donde se entrelazan la diversidad de miradas y las formas singulares de habitar el arte.

“El silencio natural de los demás” invita al público a encontrarse con obras cargadas de color, textura y emoción, reflejo de una comunidad educativa que entiende al arte como un lenguaje universal y accesible. Los horarios de visita del museo municipal son: de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00; sábados, domingos y feriados, de 16.00 a 20.00 horas.