Godoy Cruz sumó un nuevo pulmón verde con ciclovía, iluminación LED y accesibilidad

El Municipio de Godoy Cruz f inalizó las obras del Paseo y ciclovía Santiago del Estero, un nuevo pulmón verde para el encuentro ciudadano. El mismo está ubicado entre San Vicente y Av. Las Tipas, y entre Santiago del Estero y el Canal Frías.

Por lo tanto, este nuevo espacio público ya puede ser disfrutado por los vecinos. De manera tal que, se promueve la movilidad sostenible, la seguridad y el encuentro comunitario.

“Esta transformación es un ejemplo claro de la conquista del espacio público. Logramos convertir un sector en desuso en un lugar de recreación para las familias”, destacó el intendente Diego Costarelli tras la habilitación de la obra pública .

Cabe destacar que, la intervención abarcó 1.000 metros lineales de traza que unen el nuevo paseo con la extensa red de ciclovías del departamento y con el Parque San Martín . Por lo que, se impulsa así el uso de la bicicleta como transporte sustentable y una circulación peatonal accesible.

Accesibilidad segura para todos los trayectos

Asimismo, durante los trabajos se ampliaron sectores de la cinta de hormigón, se construyeron rampas y se incorporaron nuevos puentes vehiculares y peatonales. También, se ejecutaron veredas renovadas y rejas de seguridad donde el canal presenta menor nivel, para garantizar el tránsito seguro.

Iluminación y mobiliario urbano en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, el paseo cuenta con iluminación LED en todo su recorrido. Como así también, alumbrado reforzado y tendido subterráneo que mejora el entorno.

Por otra parte, se sumó mobiliario urbano: bancos, mesas, papeleros, bolardos y señalética para una circulación ordenada.

Recreación y paisajismo sustentable

Otro aspecto importante a tener en cuenta de la obra es que el diseño incluye jardines xerófilos y forestales de bajo consumo hídrico. Además, se suman zonas de recreación infantil con pavimentos de colores, renovación de juegos y mejoras en la cancha de fútbol, que ahora tiene nuevos arcos.

Mejoras integrales para el barrio de Godoy Cruz

A su vez, la obra se complementó con la reparación de calzada y reconstrucción de esquinas deterioradas en el sector. De tal manera que, beneficia a los frentistas y a quienes utilizan a diario este nuevo corredor verde.

Finalmente, con la inauguración del Paseo Santiago del Estero, Godoy Cruz reafirma su compromiso con una ciudad más accesible, segura y pensada para el bienestar de la comunidad.