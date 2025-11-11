Godoy Cruz impulsa una charla abierta para prevenir la diabetes y promover el bienestar

El Municipio de Godoy Cruz junto a PRODIAMEN (Programa de Prevención, Asistencia y Tratamiento de las Personas con Diabetes de la Provincia de Mendoza), este martes darán una charla para generar conciencia sobre la diabetes. La misma es gratuita y está destinada al público en general.

En esta oportunidad, la cita es de 10.00 a 11:30 horas, en el gimnasio terapéutico, ubicado en las oficinas municipales del Hiper Libertad.

Asimismo, la actividad será coordinada por la Dra. Rosa Beatriz Ibarra, médica coordinadora del PRODIAMEN . Por lo tanto, está destinada tanto a quienes asisten regularmente al espacio terapéutico como a la comunidad en general.

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes . Por lo que, es una fecha clave para generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. También, es una oportunidad para reforzar la importancia del diagnóstico temprano , el tratamiento integral y la educación continua en salud.

Cabe destacar que, este año, el lema es “Diabetes y Bienestar en el Trabajo: aprenda más sobre diabetes y actúe en su lugar de trabajo”. Entonces, el objetivo es destacar la necesidad de promover hábitos saludables y entornos laborales que garanticen el acceso equitativo a la atención.

Trabajo articulado para una mejor calidad de vida

Finalmente, tanto desde el gobierno municipal como del provincial destacaron que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de la población. Como así también, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y acompañar de manera integral a las personas con diabetes.