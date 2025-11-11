11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Prevención y salud pública

Godoy Cruz impulsa una charla abierta para prevenir la diabetes y promover el bienestar

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Godoy Cruz y el programa provincial de salud invitan a una actividad educativa destinada a toda la comunidad.

Prevenir las diabetes en Godoy Cruz.

Prevenir las diabetes en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz junto a PRODIAMEN (Programa de Prevención, Asistencia y Tratamiento de las Personas con Diabetes de la Provincia de Mendoza), este martes darán una charla para generar conciencia sobre la diabetes. La misma es gratuita y está destinada al público en general.

En esta oportunidad, la cita es de 10.00 a 11:30 horas, en el gimnasio terapéutico, ubicado en las oficinas municipales del Hiper Libertad.

Lee además
Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja.
violencia de género

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja
El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Asimismo, la actividad será coordinada por la Dra. Rosa Beatriz Ibarra, médica coordinadora del PRODIAMEN. Por lo tanto, está destinada tanto a quienes asisten regularmente al espacio terapéutico como a la comunidad en general.

Concientizar para prevenir en Godoy Cruz

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Por lo que, es una fecha clave para generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. También, es una oportunidad para reforzar la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento integral y la educación continua en salud.

Cabe destacar que, este año, el lema es “Diabetes y Bienestar en el Trabajo: aprenda más sobre diabetes y actúe en su lugar de trabajo”. Entonces, el objetivo es destacar la necesidad de promover hábitos saludables y entornos laborales que garanticen el acceso equitativo a la atención.

Trabajo articulado para una mejor calidad de vida

Finalmente, tanto desde el gobierno municipal como del provincial destacaron que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de la población. Como así también, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y acompañar de manera integral a las personas con diabetes.

Temas
Seguí leyendo

Jugate por una niñez feliz": Godoy Cruz prepara una Navidad con juguetes hechos a mano

Godoy Cruz se asocia con La Cité du Vin de Burdeos para impulsar la Ciudad del Vino

Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

Godoy Cruz lanza sus escuelas de verano: fechas, requisitos e inscripción

Godoy Cruz festeja la tradición con música cuyana y asadores en acción

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Detienen a un conductor ebrio que causó un accidente vial en Godoy Cruz

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Las Más Leídas

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile
Vacaciones y compras

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Te Puede Interesar

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas.
Boletín Oficial

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Por Pablo Segura
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Por Facundo La Rosa