Jugate por una niñez feliz": Godoy Cruz prepara una Navidad con juguetes hechos a mano

El Municipio de Godoy Cruz , con la llegada de diciembre y el espíritu navideño, suma una nueva edición del Taller Solidario de Juguetes Artesanales . Así, bajo el lema " Jugate por una niñez feliz", se combina capacitación , emprendedurismo y solidaridad .

Cabe destacar que, la capacitación inicia miércoles 19 . En esta oportunidad, se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini.

Cultura y emprendedurismo Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

Alianza internacional Godoy Cruz se asocia con La Cité du Vin de Burdeos para impulsar la Ciudad del Vino

En esta oportunidad, el taller tendrá una duración de cinco encuentros consecutivos, entre noviembre y diciembre . Por lo tanto, las fechas de cursado serán los miércoles 19/11, 26/11, 3/12,10/12 y 10/12.

De manera tal que, quienes participen podrán fabricar juguetes en madera y textil bajo una modalidad práctica y colaborativa.

Asimismo, la propuesta se orienta a personas con conocimientos básicos en carpintería y textil, con el objetivo de:

Fomentar el aprendizaje de oficios con salida laboral

Impulsar la producción local de calidad

Incentivar el emprendedurismo

Promover la solidaridad, destinando parte de las creaciones a niñas y niños de la comunidad

Economía Social para una Navidad con valor

La actividad busca fortalecer el autoempleo y, al mismo tiempo, construir lazos comunitarios a través del trabajo colaborativo. Cada juguete realizado representa una oportunidad de regalar sonrisas en estas fiestas.

Inscripciones abiertas en Godoy Cruz

Es importante tener en cuenta para la inscripción que el taller es gratuito y con cupo limitado. Los interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 a 70 años.

Acreditar domicilio en Godoy Cruz.

Presentar el carnet de vacuna antitetánica.

Por último, tener conocimiento previo en el oficio.

Finalmente, quienes deseen inscribirse deberán hacerlo en forma online aquí