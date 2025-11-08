8 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Capacitación gratuita

Jugate por una niñez feliz": Godoy Cruz prepara una Navidad con juguetes hechos a mano

Los participantes aprenderán carpintería y textil para crear regalos que llegarán a niñas y niños de la comunidad de Godoy Cruz.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, con la llegada de diciembre y el espíritu navideño, suma una nueva edición del Taller Solidario de Juguetes Artesanales. Así, bajo el lema "Jugate por una niñez feliz", se combina capacitación, emprendedurismo y solidaridad.

Cabe destacar que, la capacitación inicia miércoles 19. En esta oportunidad, se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini.

Lee además
Godoy Cruz se asocia con La Cité du Vin de Burdeos.
Alianza internacional

Godoy Cruz se asocia con La Cité du Vin de Burdeos para impulsar la Ciudad del Vino
Espacio Arizu en Godoy Cruz recibe a los emprendedores.
Cultura y emprendedurismo

Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

Un espacio para aprender y compartir en Godoy Cruz

En esta oportunidad, el taller tendrá una duración de cinco encuentros consecutivos, entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, las fechas de cursado serán los miércoles 19/11, 26/11, 3/12,10/12 y 10/12.

De manera tal que, quienes participen podrán fabricar juguetes en madera y textil bajo una modalidad práctica y colaborativa.

Asimismo, la propuesta se orienta a personas con conocimientos básicos en carpintería y textil, con el objetivo de:

  • Fomentar el aprendizaje de oficios con salida laboral
  • Impulsar la producción local de calidad
  • Incentivar el emprendedurismo
  • Promover la solidaridad, destinando parte de las creaciones a niñas y niños de la comunidad

Economía Social para una Navidad con valor

La actividad busca fortalecer el autoempleo y, al mismo tiempo, construir lazos comunitarios a través del trabajo colaborativo. Cada juguete realizado representa una oportunidad de regalar sonrisas en estas fiestas.

Inscripciones abiertas en Godoy Cruz

Es importante tener en cuenta para la inscripción que el taller es gratuito y con cupo limitado. Los interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 a 70 años.
  • Acreditar domicilio en Godoy Cruz.
  • Presentar el carnet de vacuna antitetánica.
  • Por último, tener conocimiento previo en el oficio.

Finalmente, quienes deseen inscribirse deberán hacerlo en forma online aquí

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz lanza sus escuelas de verano: fechas, requisitos e inscripción

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Godoy Cruz festeja la tradición con música cuyana y asadores en acción

Detienen a un conductor ebrio que causó un accidente vial en Godoy Cruz

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

Trágico accidente vial en Godoy Cruz: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Godoy Cruz conecta a estudiantes con el mundo metalmecánico

Godoy Cruz impulsa una charla clave sobre seguridad ciudadana

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas.
Amplia participación

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas

Las Más Leídas

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios 
Furor

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Talento mendocino

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Te Puede Interesar

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Por Sofía Pons
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo