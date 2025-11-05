5 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Arte y expresión en Guaymallén: llega la muestra "ArteVivo" con obras de vecinos

El proyecto de arte en Guaymallén fortalece el crecimiento personal y colectivo a través del arte como espacio de encuentro.

Taller de arte en Guaymallén.

Taller de arte en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invita a participar de la inauguración de la muestra “ArteVivo”, una propuesta que reúne los trabajos realizados en los talleres creativos para adultos, a cargo de la profesora Elisa Sánchez.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre, a las 20.00 horas, en Sala Blas Shopping, con entrada libre y gratuita. La apertura contará con la música en vivo del Ensamble Clásico de Tango, conformado por Leandro Riolobo (guitarra) y Juan Geredus (violonchelo), integrantes de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 09.00 a 19.00 horas, en Lincoln 277 de Villa Nueva.

Acerca de la muestra en Guaymallén

ArteVivo es un espacio pensado para que las personas exploren y desarrollen su potencial creativo a través del arte.

Bajo la coordinación de la profesora Elisa Sánchez, el taller propone un recorrido por distintas técnicas pictóricas y expresivas —como pintura acrílica, collage, dibujo y técnicas mixtas— que invitan a conectar con el mundo interior y a experimentar el arte como medio de expresión, bienestar y encuentro.

Más que un espacio de aprendizaje, “ArteVivo” se presenta como una experiencia transformadora, en la que el proceso creativo se vive con libertad, sensibilidad y disfrute, promoviendo el crecimiento personal y la conexión con los demás.

