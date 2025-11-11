Guaymallén vuelve a vibrar con la Liga Cacique: freestyle, deporte y diversión

La actividad tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en el Playón Municipal de Dorrego (Moldes esquina Boulevard Dorrego), y promete una tarde llena de ritmo, talento y diversión al aire libre.

image Música, improvisación y deporte en Guaymallén Liga Cacique combina música, improvisación y deporte, con el objetivo de brindar a las juventudes de Guaymallén un lugar para expresarse, compartir y disfrutar de los espacios verdes del departamento.

Con el apoyo de la Dirección de Deportes del Municipio, la jornada comenzará con un torneo de básquet 3×3, abierto a todos los presentes que deseen participar. Luego, se dará inicio a las batallas de freestyle, que contarán con la presencia de reconocidos artistas de la escena urbana local. Además, habrá juegos de mesa, actividades temáticas y sorteos, para que todos los jóvenes puedan sumarse y disfrutar de una tarde diferente.

