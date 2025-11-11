11 de noviembre de 2025
Los medicamentos esenciales que Mendoza adquirirá en 2026 y generan un ahorro histórico

De acuerdo con lo informado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, la nueva partida de medicamentos importados llegará a la provincia de Mendoza a comienzos del 2026.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza anunció una nueva fase en su estrategia de compra directa de medicamentos importados, la cual se materializará con la llegada de un nuevo stock a principios del 2026. Esta adquisición es una continuación de una política que ya ha generado un ahorro estimado de $3.000 millones para el sistema de salud provincial.

entrega de medicamentos importados, drogueria provincial, rodolfo montero, jane llopis, fotogaleria.jpg
Medicamentos importados: fármacos prioritarios y categorías

De acuerdo con lo informado por Rodolfo Montero a Sitio Andino, la nueva compra se focaliza en asegurar el suministro de medicamentos vitales para el sistema público. Los fármacos se clasifican en tres grandes categorías, cuyos nombres no fueron revelados por cuestiones estratégicas:

  • Oncológicos: se continuará la adquisición de tratamientos esenciales para pacientes con cáncer. Las autoridades destacaron que estos fármacos se compran a precios ínfimos, mencionando el ejemplo de un oncológico que se adquiere a $1.400 y cuyo valor de mercado asciende a $100.000 pesos.

  • Enfermedades crónicas: destinados a garantizar la continuidad de tratamientos prolongados para diversas patologías crónicas.

  • Medicamentos generales: un amplio espectro de fármacos necesarios para la atención primaria y hospitalaria.

Además, se hizo un énfasis particular en la compra de anticonceptivos, subrayando que esta inversión es crucial para los programas de salud reproductiva de la provincia.

Entrevista Rodolfo Montero, ministro de salud, hospital lagomaggiore, maternidad, neonatologia
Medicamentos importados: proveedores clave

La provincia está utilizando canales de compra directa, permitiendo eludir los altos precios del mercado local y conseguir el mismo producto, en algunos casos, 30 veces más barato.

  • Organización Panamericana de la Salud (OPS): una vía de compra ya establecida.

  • Laboratorio Directo de India: Un nuevo proveedor que fue calificado como el mayor exportador de medicamentos de India y el proveedor número uno de genéricos en Estados Unidos. Este canal es fundamental para la nueva adquisición que llegará en 2026.

Las autoridades aseguran que todos los medicamentos cuentan con la aprobación de la ANMAT y están validados por agencias regulatorias de Estados Unidos o Europa, garantizando su seguridad y calidad.

