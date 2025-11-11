Los medicamentos esenciales que Mendoza adquirirá en 2026 y generan un ahorro histórico.

La provincia de Mendoza anunció una nueva fase en su estrategia de compra directa de medicamentosimportados, la cual se materializará con la llegada de un nuevo stock a principios del 2026. Esta adquisición es una continuación de una política que ya ha generado un ahorro estimado de $3.000 millones para el sistema de salud provincial.
Medicamentos importados: fármacos prioritarios y categorías
De acuerdo con lo informado por Rodolfo Montero a Sitio Andino, la nueva compra se focaliza en asegurar el suministro de medicamentos vitales para el sistema público. Los fármacos se clasifican en tres grandes categorías, cuyos nombres no fueron revelados por cuestiones estratégicas:
Oncológicos: se continuará la adquisición de tratamientos esenciales para pacientes con cáncer. Las autoridades destacaron que estos fármacos se compran a precios ínfimos, mencionando el ejemplo de un oncológico que se adquiere a $1.400 y cuyo valor de mercado asciende a $100.000 pesos.
Enfermedades crónicas: destinados a garantizar la continuidad de tratamientos prolongados para diversas patologías crónicas.
Medicamentos generales: un amplio espectro de fármacos necesarios para la atención primaria y hospitalaria.
La provincia está utilizando canales de compra directa, permitiendo eludir los altos precios del mercado local y conseguir el mismo producto, en algunos casos, 30 veces más barato.
Organización Panamericana de la Salud (OPS): una vía de compra ya establecida.
Laboratorio Directo de India: Un nuevo proveedor que fue calificado como el mayor exportador de medicamentos de India y el proveedor número uno de genéricos en Estados Unidos. Este canal es fundamental para la nueva adquisición que llegará en 2026.
Las autoridades aseguran que todos los medicamentos cuentan con la aprobación de la ANMAT y están validados por agencias regulatorias de Estados Unidos o Europa, garantizando su seguridad y calidad.