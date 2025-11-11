11 de noviembre de 2025
Programa de regularización comercial

Maipú Municipio lanzó beneficios en tasas y derechos para jóvenes emprendedores y empresas que los contraten

Maipú Municipio busca estimular la formalización de comercios y la inserción laboral de jóvenes con una serie de beneficios impositivos

image
Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio presenta beneficio en tasas y derechos de comercio destinados a jóvenes emprendedores, así como a empresas que contraten personal menor de 35 años. Con el objetivo de fomentar la inscripción de actividades comerciales y promover el empleo joven, la Municipalidad puso en marcha nuevas medidas orientadas a impulsar la regularización comercial.

image

A través del Programa de Regularización de Actividades Comerciales, Industriales y Civiles, el municipio exime del pago de multa a quienes declaren sus actividades y otorga beneficios a quienes incentiven la contratación de jóvenes.

Descuento en las tasas de Maipú Municipio

Aquellas personas que declaren su actividad productiva y sea un emprendedor de hasta 35 años, o bien los emprendimientos que empleen a trabajadores menores de esa edad, podrán acceder a la exención de los derechos administrativos para la habilitación, así como a un descuento del 50% en las tasas por servicios del local o establecimiento y en los derechos de comercio e industria durante el plazo de un año.

image

El programa ya se encuentra vigente y para acceder a él, las personas interesadas deberán concurrir a la Dirección de Fiscalización y Control, ubicada en Padre Vázquez 1367, de lunes a viernes de 7:30 a 13; o comunicarse por WhatsApp al 2613619659.

