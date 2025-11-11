11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
La respuesta del nosocomio

General Alvear: desesperado pedido por un bebé internado en el Hospital Enfermeros Argentinos

Los familiares del niño, de poco más de un mes, denuncian demoras y falta de respuestas del Hospital Enfermeros Argentinos para concretar el traslado a Mendoza.

Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Ana y Micaela Varas, tías del niño, exigen una respuesta concreta desde el nosocomio respecto a la situación del pequeño y la inacción respecto al traslado a la capital mendocina, para ser más preciso al Hospital Notti.

Lee además
El sur provincial refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología. video
Plan de prevención y modernización

Alejandro Molero anunció el inicio de la temporada antigranizo y la instalación de nuevas luces LED
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur
Ana Varas, General Alvear

"Nos tienen a las vueltas con mi sobrino que iba a ser trasladado a Mendoza ayer por la mañana y después nos aseguraron que no. Los médicos se lavan las manos y necesitamos una respuesta porque el nene ya está con sonda", relataron ambas familiares, que continúan sin tener una solución a esta situación de urgencia que están padeciendo.

Embed - RECLAMAN EL TRASLADO URGENTE DE UN BEBÉ A MENDOZA

La respuesta desde el Hospital Enfermeros Argentinos

"Se le da información falsa a la gente", contó el director del nosocomio en respuesta al planteo realizado por la familia de un bebé que reclamaba el traslado desde el Hospital Enfermeros Argentinos, el director del nosocomio, Alejandro Torres, salió a explicar cómo es el procedimiento en los casos en que se tiene que derivar a un paciente y cuestionó el rol de las obras sociales, “se lavan las manos”, aseguró.

Embed - “SE LE DA INFORMACIÓN FALSA A LA GENTE”
Temas
Seguí leyendo

General Alvear refuerza su identidad turística con una jornada que unió capacitación y cultura

El Rally Cross Country "La Encrucijada" cerró una competencia vibrante en General Alvear

El Clúster Ganadero de Mendoza tiene nuevo presidente: quién es Agustín Fernández

Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años

Estrenaron la pista del Aeroclub de General Alvear con un vuelo sanitario hacia Buenos Aires

El folclore se vuelve a encontrar en General Alvear: fecha, entradas y actividades

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Adopción de adolescentes en Mendoza:  una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.
Historias de vida

Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24
Atención

Calendario escolar 2026: cómo se aplicará en Mendoza y las demás provincias

Por Sitio Andino Sociedad
Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Asunción

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias

Por Sitio Andino Política
Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Por Pablo Segura