General Alvear: desesperado pedido por un bebé internado en el Hospital Enfermeros Argentinos

Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Familiares de un bebé de tan solo 1 mes y 20 días que se encuentra internado en el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear reclaman el traslado urgente del pequeño a un centro de mayor complejidad en la provincia. Según relata Ana, tío del pequeño, el cuadro se ha agravado y el traslado viene siendo postergado.

Ana y Micaela Varas, tías del niño, exigen una respuesta concreta desde el nosocomio respecto a la situación del pequeño y la inacción respecto al traslado a la capital mendocina, para ser más preciso al Hospital Notti.

Ana Varas, General Alvear "Nos tienen a las vueltas con mi sobrino que iba a ser trasladado a Mendoza ayer por la mañana y después nos aseguraron que no. Los médicos se lavan las manos y necesitamos una respuesta porque el nene ya está con sonda", relataron ambas familiares, que continúan sin tener una solución a esta situación de urgencia que están padeciendo.

"Se le da información falsa a la gente", contó el director del nosocomio en respuesta al planteo realizado por la familia de un bebé que reclamaba el traslado desde el Hospital Enfermeros Argentinos, el director del nosocomio, Alejandro Torres, salió a explicar cómo es el procedimiento en los casos en que se tiene que derivar a un paciente y cuestionó el rol de las obras sociales, "se lavan las manos", aseguró.

"SE LE DA INFORMACIÓN FALSA A LA GENTE"