Buscan identificarlos

Brutal agresión en Mendoza: un grupo de rugbiers atacó a un joven a la salida de un boliche

Un nuevo caso de violencia de rugbiers ocurrió a la salida del boliche Grita Silencio. Por la agresión, el joven sufrió ruptura de tímpano y amplió su denuncia.

El violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad

 Por Carla Canizzaro

Un nuevo caso de violencia ejercida por un grupo de rugbiers salió a la luz en Mendoza. Un joven de 19 años fue brutalmente atacado a la salida del boliche Grita Silencio. La agresión en manada ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, tras una discusión que había comenzado dentro del local. Quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Este jueves, Agustín Salvador Huri, de 19 años, amplió su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y la causa fue remitida a la unidad fiscal correccional. Su abogada defensora, Julieta Massara, dialogó con Sitio Andino y brindó un panorama claro sobre el violento episodio, que vuelve a poner el foco en la violencia ejercida por grupos de rugbiers.

La víctima identificó a los agresores por redes sociales

"Agustín hizo una investigación a través de sus redes sociales y logró identificarlos", afirmó Massara. Los agresores serían jugadores del Jockey Club de Córdoba, quienes se encontraban en Mendoza debido a un partido de la primera categoría del club.

“Por redes sociales pudimos ver que se trata de un jugador reconocido. Entiendo que ya debería estar al tanto de esta situación porque se ha viralizado bastante”, agregó la abogada.

Cuál es el estado de salud del joven de 19 años

La salud de Agustín continúa siendo delicada. Tras la agresión, en la enfermería del boliche debieron colocarle cuatro puntos de sutura: uno en la boca y tres en la cabeza. Además, profesionales médicos confirmaron que sufrió ruptura de tímpano, una lesión que podría agravar la calificación penal y complicar aún más la situación de los agresores.

agresión, boliche, rugbiers
Agustín Salvador Huri, de 19 años, amplió su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal

"Hoy Agustín está mejor, más tranquilo. El primer día que lo vi estaba muy asustado, desilusionado, y decía que ‘como no lo mataron, esto no iba a servir de nada’. Pero con el paso de los días se animó y decidió denunciar", relató Massara. Según destacó, el joven repetía una y otra vez que no quería que algo así le volviera a pasar a nadie.

Cómo comenzó el conflicto

Según fuentes consultadas y la información aportada por la abogada, el conflicto comenzó dentro del boliche, cuando los rugbiers empezaron a decirle: "Aguante el Jockey, mañana ganamos". La charla se tornó agresiva, lo rodearon, lo sujetaron entre varios y uno de ellos le dio un golpe directo en la cara.

Un guardia de seguridad intervino y expulsó a todos del lugar. Fue entonces cuando Agustín fue atacado en manada. Las cámaras de seguridad registraron cómo la víctima cae herida, intenta levantarse y vuelve a ser agredida.

grita-silencio
Según fuentes consultadas y la información aportada por la abogada, el conflicto comenzó dentro del boliche

El próximo paso será determinar la calificación legal del hecho. Si se establece que las lesiones son graves, el caso pasará directamente a la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. También se espera que la unidad investigativa logre identificar completamente al agresor principal, ya que hasta el momento solo se aportó un nombre.

Los abogados que se presentaron como querellantes en nombre de Huri son: Julieta Massara, Lucas Lecour, Sergio Salinas y Francisco Machuca.

Rugbiers, Fernando Báez Sosa y una conducta que se repite

La brutal golpiza recuerda inevitablemente el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, donde un grupo de rugbiers lo atacó a golpes hasta provocarle la muerte. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel.

0f0ec36c43446b4f807b77a34d4d25d1_M.jpg
La brutal golpiza recuerda inevitablemente el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell

Fernando tenía 18 años al momento del ataque. Su asesinato fue uno de los primeros que quedó registrado por usuarios de redes sociales, generando conmoción en todo el país. Sin embargo, pese a la gravedad del caso y a la condena pública, los episodios de violencia protagonizados por grupos de rugbiers continúan repitiéndose.

