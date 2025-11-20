20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Servicios para vecinos

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos

OSEP brindó controles de salud, asesoría nutricional y atención administrativa en Pueblo Diamante, Salto de las Rosas, Barrio El Molino y Cuadro Nacional.

Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.

Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

La OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) formó parte de un completo operativo comunitario en distintos distritos de San Rafael. Fue organizado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Gobierno de Mendoza, con la activa participación de los profesionales de OSEP.

Los vecinos de Pueblo Diamante, Salto de las Rosas, Barrio El Molino y Cuadro Nacional tuvieron acceso a múltiples servicios, incluyendo atención primaria de la salud, Registro Civil Móvil, OSEP, EPRE, SUBE, economía social, Subsecretaría de Trabajo y programas del Ministerio de Producción y de Juventudes.

Lee además
Omar Félix, intendente de San Rafael junto a autoridades del Rotary Club.
Gestión comunitaria

San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda
San Rafael u las propuestas para las colonias de verano. video
Actividades para los más chicos

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas
image

Asesoría de OSEP en San Rafael

En ese marco, OSEP brindó asesoría nutricional, enfermería, controles de glucosa y presión arterial, clínica médica, pediatría y consultas administrativas, asistiendo tanto a los afiliados como a la comunidad en general. De esta manera, la presencia de la Obra Social evitó que los afiliados tuvieran que trasladarse a los efectores para recibir atención.

El operativo comenzó el lunes en el Club Huracán de Pueblo Diamante; continuó el martes, en la Escuela Manuel Belgrano, en Salto de las Rosas y siguió el miércoles, en la Escuela Armada Argentina, del Barrio El Molino. Hoy concluyó en la Escuela Aguas del Diamante, en Cuadro Nacional.

image

Además, en todas las jornadas estuvo presente el camión oftalmológico del Programa Nacional “Ver para Ser Libres”, donde se realizaron controles visuales y se entregaron anteojos gratuitos a niños y niñas de las escuelas primarias.

La comunidad participó de manera activa en cada jornada, consolidando otra experiencia de interacción plena con los vecinos, promoviendo la salud primaria y fomentando la prevención de enfermedades.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

LO QUE SE LEE AHORA
Vías de comunicación terrestre vector de crecimiento. video
Desarrollo Regional

El Valle de Uco respalda la integración económica del Sur Mendocino

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad