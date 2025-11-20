San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos

Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.

La OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) formó parte de un completo operativo comunitario en distintos distritos de San Rafael. Fue organizado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Gobierno de Mendoza, con la activa participación de los profesionales de OSEP.

Los vecinos de Pueblo Diamante, Salto de las Rosas, Barrio El Molino y Cuadro Nacional tuvieron acceso a múltiples servicios, incluyendo atención primaria de la salud, Registro Civil Móvil, OSEP, EPRE, SUBE, economía social, Subsecretaría de Trabajo y programas del Ministerio de Producción y de Juventudes.

En ese marco, OSEP brindó asesoría nutricional, enfermería, controles de glucosa y presión arterial, clínica médica, pediatría y consultas administrativas, asistiendo tanto a los afiliados como a la comunidad en general. De esta manera, la presencia de la Obra Social evitó que los afiliados tuvieran que trasladarse a los efectores para recibir atención.

El operativo comenzó el lunes en el Club Huracán de Pueblo Diamante; continuó el martes, en la Escuela Manuel Belgrano, en Salto de las Rosas y siguió el miércoles, en la Escuela Armada Argentina, del Barrio El Molino. Hoy concluyó en la Escuela Aguas del Diamante, en Cuadro Nacional.

Además, en todas las jornadas estuvo presente el camión oftalmológico del Programa Nacional "Ver para Ser Libres", donde se realizaron controles visuales y se entregaron anteojos gratuitos a niños y niñas de las escuelas primarias. La comunidad participó de manera activa en cada jornada, consolidando otra experiencia de interacción plena con los vecinos, promoviendo la salud primaria y fomentando la prevención de enfermedades.