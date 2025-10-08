"Cuidarme es quererme": adultos mayores de OSEP San Rafael promueven el autocuidado

Autocuidados de adultos mayores en San Rafael.

En esta ocasión especial, un numeroso grupo de adultos mayores asistió al edificio de OSEP, ubicado en Entre Ríos 345 y participó de diversas actividades. Una de ellas fue “sillas en equilibrio”: mientras sonaban canciones elegidas por los propios participantes, esperaban el corte musical para buscar rápidamente una silla y sentarse. Quien quedaba de pie debía mencionar un hábito saludable que practique o que desee incorporar. Estos hábitos fueron anotados en un afiche a modo de conclusión.

image Talleres saludables en San Rafael La segunda parte del taller se denominó “Armá tu día saludable”. A cada participante se le entregó una “línea del tiempo” que representaba el transcurso de un día, en la cual registraron sus hábitos diarios, tanto saludables como no saludables. Luego, compartieron sus producciones en grupo para identificar aquellas prácticas que podrían resultar poco beneficiosas para la salud. A partir de este análisis colectivo, se propusieron alternativas y estrategias para su reemplazo.

Para concluir, se invitó a los participantes a observar la línea del tiempo que construyeron y elegir un pequeño cambio posible para poner en práctica durante la próxima semana. Cada uno compartió su compromiso en voz alta, asumiendo así un desafío tanto personal como grupal.