San Rafael avanza con la extracción de miel y prepara su primera sala de fraccionamiento

San Rafael trabaja para habilitar un espacio que permitirá a los productores obtener miel fraccionada con estándares sanitarios garantizados.

Sala comunitaria de extracción de miel en San Rafael.

En la mañana de este jueves los productores comenzaron a dejar sus alzas llenas de cuadros para extraer la miel en el edificio de Tulio Angrimán al 1.500. El proyecto que inició en 2006 se trabaja de manera conjunta entre el estado y los productores.

“Hoy nos trajeron la primera tanda. En estos primeros días estaremos cerca de las 3 toneladas de proceso”, explicó Alberto Stagnitti encargado de la planta quien estimó que “en los próximos 10 días estaremos en una producción de 15 toneladas”.

Las expectativas son alentadoras y - para la temporada completa - se esperan superar las 50 toneladas.

Proyecto de fraccionamiento en San Rafael

Por otra parte, en el predio se está trabajando para poner en marcha una sala de fraccionamiento, un paso más que importante para los apicultores.

Se trata de un paso muy importante, ya que sería la primera de su tipo en San Rafael y permitirá al apicultor llevarse un producto fraccionado y con la garantía de que se cumplen con todos los reglamentos sanitarios.

