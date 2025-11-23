San Rafael refuerza la asistencia a crianceros con forraje y trabajos viales en áreas rurales

Por Sitio Andino Departamentales







Con el objetivo de apoyar a los crianceros de la zona del secano del departamento, el Municipio de San Rafael realiza entrega de forraje y también trabaja sobre el mantenimiento de caminos rurales. El objetivo es fomentar el arraigo de quienes viven en las zonas más alejadas del centro, mejorando su calidad de vida.

En las últimas semanas, se llevó a cabo la asistencia con forraje para productores caprinos y ovinos, llegando a productores de El Sosneado, Punta del Agua, El Nihuil y Las Malvinas.

image Asistencia necesaria para productores de San Rafael Se trata de un suplemento a base de maíz, soja, alfalfa, trigo, avena, calcio, sal y fosfato, además de otros minerales y vitaminas. Se trata de una combinación fundamental para completar la alimentación de los rumiantes en zonas donde la pastura natural es escasa.

Del mismo modo, desde comienzo de año se está trabajando con maquinaria en los caminos rurales y de accesos a los puestos. Son caminos y huellas que presentan inconvenientes a causa de las contingencias climáticas, por lo que desde la comuna se disponen equipos pesados para trabajar en esas zonas.

Los trabajos incluyen zonas como El Diamante, Costa del Atuel, Trintrica, Arroyo Los Leones, Los Patos, Agua Segura, la Lindura, Los Pejes, Agua del Capataz, El Nevado, Los Toldos, Sur de Punta del Agua, entre otros.