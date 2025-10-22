22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Apoyo al sector caprino

El Municipio de San Rafael asiste con forraje a crianceros caprinos del interior profundo

El Municipio de San Rafael comenzó el operativo en El Sosneado, con la participación de crianceros de distintos parajes.

El primer punto de distribución fue en El Sosneado. En el Polideportivo distrital se dieron cita crianceros de diferentes parajes como Los Parlamentos, Los Pocitos, Costa del Atuel, Los Buitres, Las Ramadas, Arroyo Blanco, Arroyo La Manga, entre otros.

Visitar el interior profundo de San Rafael

El objetivo es seguir avanzando y apoyar a los crianceros caprinos, quienes desarrollan su actividad en el “interior profundo” de San Rafael. El suplemento entregado está compuesto por maíz, soja, alfalfa, trigo, avena, calcio, sal y fosfato, además de otros minerales y vitaminas. Se trata de una combinación fundamental para completar la alimentación de los rumiantes en zonas donde la pastura natural es escasa.

La iniciativa busca mejorar las condiciones nutricionales del ganado caprino y, en consecuencia, incrementar la productividad de esta importante actividad económica para el sector rural del secano sanrafaelino.

“Acompañar al productor local es fortalecer nuestras raíces y garantizar la continuidad del trabajo y el arraigo en las zonas más alejadas del centro”, expresó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

