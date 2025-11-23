23 de noviembre de 2025
Godoy Cruz abre nuevas Master Class de panadería y repostería para vecinos

El municipio de Godoy Cruz ofrece entrenamientos prácticos junto a la DGE y UTHGRA, con cupos limitados y enfoque en técnicas básicas e ingredientes de calidad.

Clase de panadería y repostería en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz organiza dos nuevas Master Class destinadas a vecinos interesados en perfeccionarse en panadería y repostería. Cabe destacar que estas capacitaciones son posibles gracias al trabajo en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

En esta oportunidad, las actividades están orientadas al aprendizaje de técnicas básicas y la selección correcta de ingredientes. También, se trabajará en la elaboración de productos frescos y de calidad.

Ambas clases se desarrollarán en el Centro de Formación Profesional Nº 6-002 Dolores Prats de Huisi (CFP Sarmiento). El mismo, está ubicado en Marciano Cantero y Cutral-Có del barrio Sarmiento.

image

Master Class de Panificados en Godoy Cruz

La propuesta se centra en la elaboración de un clásico con un toque especial: pan de hamburguesa con papa. Es que, este pan es ideal para uso doméstico o emprendimientos gastronómicos. Igualmente, los participantes aprenderán sobre:

  • Introducción a la panadería y técnicas básicas
  • Preparación de la masa, amasado y leudado
  • Formado y horneado
  • Tips para lograr un pan suave y esponjoso

Así, quienes deseen participar deberán preinscribirse en este enlace, debido a que los cupos son limitados.

Así, una vez confirmada la inscripción podrán participar de la clase el miércoles 3 de diciembre, de 10 a 12.

Master Class de Cookies: variedad y técnicas esenciales en Godoy Cruz

Esta clase magistral permitirá conocer los secretos para preparar cookies perfectas. Entonces, se trabajará desde la elección de ingredientes hasta el horneado final. Por lo que, se incluirán los siguientes temas:

  • Introducción a la repostería y la historia de las cookies
  • Selección de ingredientes y herramientas
  • Técnicas de mezclado, amasado y horneado
  • Preparación de distintas variedades.

Asimismo, la jornada se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 12. Por lo tanto, quienes deseen preinscribirse deberán hacerlo aquí

Más información en Godoy Cruz

Es importante resaltar que para participar de las clases es necesario tener más de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz.

Además, una vez completada la preinscripción, las personas seleccionadas serán informadas vía WhatsApp.

Para más información o consultas, comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a los teléfonos: 4429360/61. También se pueden contactar vía WhatsApp: 261-3064922

