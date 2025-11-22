Malargüe espera el fin de semana XL con alivio

Turismo en Malargüe.

Alberto Albino, integrante de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe y representante de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza) en el departamento, dialogó con SITIO ANDINO sobre las perspectivas para este fin de semana extralargo. Según explicó, el objetivo del sector es “trabajar y recuperar movimiento”, tras un año “muy malo”, con una temporada invernal por debajo de lo habitual y un segundo semestre marcado por altibajos.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.37.49 Turismo en Malargüe El dirigente señaló que en octubre y noviembre se observó una leve recuperación, “pero igual no alcanza”, y destacó que el motor actual del turismo es el visitante de cercanía. Ese público, que ganó peso desde la pandemia, permite sostener la actividad regional junto con las acciones de promoción vinculadas a la campaña Mendoza, Manso Destino, impulsada por el EMETUR.

Albino remarcó, sin embargo, que la principal dificultad para el sector siguen siendo los costos operativo", señalando que "por más promoción que hagamos, los impuestos no bajan y las ventas no se producen en el nivel necesario, lo que complica el desarrollo de la actividad”.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.39.45 Paisajes primaverales de Malargüe. Presencia del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) En su reciente visita a Malargüe, el director Zona Sur del EMETUR, Carlos Weiner, destacó que las estrategias provinciales apuntan a desestacionalizar la oferta, al subrayar que "hace un tiempo dejamos de pensar en temporadas de invierno o verano, por eso se creó Manso”. La campaña, que “vino para quedarse”, incorpora propuestas gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento para reforzar los meses de menor afluencia. Weiner confirmó que la respuesta de prestadores y emprendedores ha sido “muy buena” en todas las variantes, Manso Destino, Manso Menú y Manso Alojamiento, por lo que la iniciativa se extenderá hasta el verano. Recordó además que Mendoza es un destino consolidado a nivel nacional e internacional. WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.43.29 Carlos Weiner.