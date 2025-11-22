22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Análisis del sector privado

Malargüe espera el fin de semana XL con alivio

Prestadores turísticos sostienen que hubo una la leve mejora de primavera. Desde el EMETUR destacan que la campaña “Manso Destino” busca sostener la demanda y desestacionalizar la actividad en toda la provincia.

Turismo en Malargüe.

Turismo en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El sector turístico de Malargüe encara el fin de semana extralargo con expectativas moderadas tras un año complejo. Desde el EMETUR destacan que la campaña “Mendoza, Manso Destino” busca sostener la demanda durante todo el año con nuevas propuestas gastronómicas y de alojamiento.

Alberto Albino, integrante de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe y representante de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza) en el departamento, dialogó con SITIO ANDINO sobre las perspectivas para este fin de semana extralargo. Según explicó, el objetivo del sector es “trabajar y recuperar movimiento”, tras un año “muy malo”, con una temporada invernal por debajo de lo habitual y un segundo semestre marcado por altibajos.

Lee además
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy Sábado 22 de noviembre
WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.37.49

Turismo en Malargüe

El dirigente señaló que en octubre y noviembre se observó una leve recuperación, “pero igual no alcanza”, y destacó que el motor actual del turismo es el visitante de cercanía. Ese público, que ganó peso desde la pandemia, permite sostener la actividad regional junto con las acciones de promoción vinculadas a la campaña Mendoza, Manso Destino, impulsada por el EMETUR.

Albino remarcó, sin embargo, que la principal dificultad para el sector siguen siendo los costos operativo", señalando que "por más promoción que hagamos, los impuestos no bajan y las ventas no se producen en el nivel necesario, lo que complica el desarrollo de la actividad”.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.39.45
Paisajes primaverales de Malargüe.

Paisajes primaverales de Malargüe.

Presencia del Ente Mendoza Turismo (EMETUR)

En su reciente visita a Malargüe, el director Zona Sur del EMETUR, Carlos Weiner, destacó que las estrategias provinciales apuntan a desestacionalizar la oferta, al subrayar que "hace un tiempo dejamos de pensar en temporadas de invierno o verano, por eso se creó Manso”. La campaña, que “vino para quedarse”, incorpora propuestas gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento para reforzar los meses de menor afluencia.

Weiner confirmó que la respuesta de prestadores y emprendedores ha sido “muy buena” en todas las variantes, Manso Destino, Manso Menú y Manso Alojamiento, por lo que la iniciativa se extenderá hasta el verano. Recordó además que Mendoza es un destino consolidado a nivel nacional e internacional.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 16.43.29
Carlos Weiner.

Carlos Weiner.

Temas
Seguí leyendo

Vacunación en Mendoza: el balance que deja 2025 frente a la baja nacional

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 21 de noviembre

Tragedia en Malargüe: una ciclista murió tras caer cuando un perro salió a la calle

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

El Valle de Uco respalda la integración económica del Sur Mendocino

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 20 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Las Más Leídas

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre

Te Puede Interesar

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Por Natalia Mantineo
Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

Por Sección Política
Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Por Sitio Andino Policiales