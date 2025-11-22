La Fuente de plaza Independencia baila al ritmo del POP: dos noches para cantar y disfrutar

Este fin de semana largo, Ciudad suma un evento a su imperdible cronograma: la Fuente de Aguas de plaza Independencia bailará al ritmo del pop. Así, este sábado y domingo, desde las 20.30, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta que combinará grandes hits internacionales y nacionales con coreografías de agua, luces y efectos visuales que harán vibrar el corazón de la Capital.

El Pop sonará a pleno en la plaza Independencia Sonarán temas de Miranda!, Taylor Swift, Lali, Katy Perry, Lady Gaga, Tini, Emilia, BTS y muchos más, en un espectáculo que invita a cantar, bailar y dejarse llevar. La experiencia está pensada para todo público: familias, grupos de amigos y quienes simplemente quieran pasar un rato distinto bajo el cielo de la Ciudad.

La invitación está hecha: acercate a la plaza Independencia y viví el POP como nunca antes, en dos noches imperdibles que llenarán el centro mendocino de ritmo y magia.