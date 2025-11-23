Guaymallén abre un Centro Integral Veterinario con servicios gratuitos para la comunidad

Bienestar animal en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invita a la comunidad a la inauguración del Centro Integral Veterinario, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 10:00 horas, en el predio donde actualmente funciona el Quirófano Fijo Municipal, ubicado en el distrito El Sauce.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para brindar un servicio cercano y accesible a los vecinos, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de cada mascota del departamento, así como de reforzar acciones de prevención en salud pública.

Servicios que ofrecerá el Centro Integral Veterinario de Guaymallén El Centro contará con un Consultorio de Atención Primaria Veterinaria, donde los vecinos podrán acceder a:

Evaluación clínica básica de perros y gatos.

Orientación sanitaria y seguimiento.

Curaciones simples.

Acciones preventivas en salud animal.

Asesoramiento en tenencia responsable. Un aporte fundamental para la comunidad de Guaymallén La creación de este espacio permitirá:

Mejorar el bienestar de los perros y gatos del departamento.

Facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios esenciales.

Reforzar la prevención de enfermedades zoonóticas, contribuyendo directamente a la salud pública. Detalles del acto inaugural en Guaymallén Motivo: Inauguración del Centro Integral Veterinario.

Fecha: Martes 25 de noviembre.

Hora: 10:00 horas

Lugar: Predio del Quirófano Fijo Municipal – Distrito El Sauce. Turnos Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00 horas

