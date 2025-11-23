23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bienestar animal

Guaymallén abre un Centro Integral Veterinario con servicios gratuitos para la comunidad

El Centro Integral Veterinario de Guaymallén ofrecerá atención clínica básica, asesoramiento y acciones preventivas para toda la comunidad.

Bienestar animal en Guaymallén.

Bienestar animal en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invita a la comunidad a la inauguración del Centro Integral Veterinario, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 10:00 horas, en el predio donde actualmente funciona el Quirófano Fijo Municipal, ubicado en el distrito El Sauce.

Lee además
El peatón fue atropellado cuando cruzaba el Acceso Este, en Guaymallén.
Alcohol al volante

En Guaymallén, un peatón fue atropellado por un conductor ebrio y quedó hospitalizado
Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Servicios que ofrecerá el Centro Integral Veterinario de Guaymallén

El Centro contará con un Consultorio de Atención Primaria Veterinaria, donde los vecinos podrán acceder a:

  • Evaluación clínica básica de perros y gatos.

  • Orientación sanitaria y seguimiento.

  • Curaciones simples.

  • Acciones preventivas en salud animal.

  • Asesoramiento en tenencia responsable.

Un aporte fundamental para la comunidad de Guaymallén

La creación de este espacio permitirá:

  • Mejorar el bienestar de los perros y gatos del departamento.

  • Facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios esenciales.

  • Reforzar la prevención de enfermedades zoonóticas, contribuyendo directamente a la salud pública.

Detalles del acto inaugural en Guaymallén

  • Motivo: Inauguración del Centro Integral Veterinario.

  • Fecha: Martes 25 de noviembre.

  • Hora: 10:00 horas

  • Lugar: Predio del Quirófano Fijo Municipal – Distrito El Sauce.

Turnos

Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00 horas

Temas
Seguí leyendo

El Municipio de Guaymallén impulsa la expansión de Arena Pádel con un incentivo de $4 millones

Guaymallén inició un taller de oratoria para candidatas vendimiales y personal de Cultura

Bicitour en Guaymallén: arte, gastronomía y producción en un recorrido de cinco horas

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

"Manejo de quejas", la nueva capacitación del Municipio de Guaymallén

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Dictan largas penas de prisión a los autores del crimen del lubricentro en Guaymallén

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

LO QUE SE LEE AHORA
Reunión entre crianceros de Malargüe y autoridades provinciales, donde surgieron temas vinculados a la seguridad e Ruta Provincial 222. video
Reunión clave con ganaderos sureños

Afirman que el robo de cartelería en la Ruta Provincial 222 ya supera los 70 millones de pesos

Las Más Leídas

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras.
Internas

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras

Por Florencia Martinez del Rio
Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año
Fiestas de Fin de Año

Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Por Sofía Pons
Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.
Ocurrió en la Ruta 142

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

Por Celeste Funes