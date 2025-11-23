Guaymallén abre un Centro Integral Veterinario con servicios gratuitos para la comunidad

Por Sitio Andino Departamentales 23 de noviembre de 2025 - 10:52
El
Municipio de invita a la comunidad a la inauguración del Guaymallén Centro Integral Veterinario, que se llevará a cabo el en el predio donde actualmente funciona el martes 25 de noviembre, a las 10:00 horas, Quirófano Fijo Municipal, ubicado en el distrito El Sauce .
Este nuevo espacio ha sido diseñado para brindar
, con el objetivo de un servicio cercano y accesible a los vecinos mejorar la , así como de reforzar acciones de salud y el bienestar de cada mascota del departamento prevención en salud pública.
Servicios que ofrecerá el Centro Integral Veterinario de Guaymallén
El Centro contará con un
Consultorio de Atención Primaria Veterinaria, donde los vecinos podrán acceder a:
Evaluación clínica básica de perros y gatos.
Orientación sanitaria y seguimiento.
Curaciones simples.
Acciones preventivas en salud animal.
Asesoramiento en tenencia responsable. Un aporte fundamental para la comunidad de Guaymallén
La creación de este espacio permitirá:
Mejorar el bienestar de los perros y gatos del departamento.
Facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios esenciales. Reforzar la prevención de enfermedades zoonóticas, contribuyendo directamente a la salud pública. Detalles del acto inaugural en Guaymallén
Motivo: Inauguración del Centro Integral Veterinario.
Fecha: Martes 25 de noviembre. Hora: 10:00 horas
Lugar: Predio del Quirófano Fijo Municipal – Distrito El Sauce. Turnos
Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00 horas