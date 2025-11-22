Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Un accidente de tránsito se produjo al mediodía de este sábado en el Parque Metropolitano, de Maipú, cuando una moto intentó sobrepasar a otro vehículo en la segunda entrada del pulmón verde, perdió el control y chocó contra el costado de un automóvil. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, de 41 años, falleció en el lugar.

Fatal accidente de tránsito en Maipú: cómo ocurrió El hecho se registró alrededor de las 12:58, cuando un auto de app de transporte circulaba por calle Emilio Civit en sentido oeste–este. Al girar hacia el norte para ingresar al Parque Metropolitano, el vehículo embistió a una moto que circulaba en sentido contrario.

22 NOVIEMBRE - Accidente de Transito - Maipú (1) El conductor del auto fue trasladado al Hospital Central. Tras el aviso al 911, personal de emergencias constató en el lugar la muerte de Eduardo Jesús Paredes, de 41 años, conductor de la moto. El conductor del auto, de 64 años, sufrió solo traumatismos leves y fue trasladado al Hospital Central.

Aunque se continúan estableciendo las circunstancias del siniestro, fuentes oficiales indicaron que, antes del choque, Paredes intentó sobrepasar a otro vehículo y terminó impactando contra el costado derecho del automóvil que ingresaba por la segunda entrada del Parque Metropolitano.

22 NOVIEMBRE - Accidente de Transito - Maipú (2) El accidente ocurrió al mediodía de este sábado. La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la Oficina Fiscal.