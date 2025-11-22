22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Ocurrió al mediodía por una maniobra imprudente del conductor de la moto, quien terminó siendo la víctima fatal. El caso fue caratulado como homicidio culposo.

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente de tránsito se produjo al mediodía de este sábado en el Parque Metropolitano, de Maipú, cuando una moto intentó sobrepasar a otro vehículo en la segunda entrada del pulmón verde, perdió el control y chocó contra el costado de un automóvil. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, de 41 años, falleció en el lugar.

Fatal accidente de tránsito en Maipú: cómo ocurrió

El hecho se registró alrededor de las 12:58, cuando un auto de app de transporte circulaba por calle Emilio Civit en sentido oeste–este. Al girar hacia el norte para ingresar al Parque Metropolitano, el vehículo embistió a una moto que circulaba en sentido contrario.

Lee además
Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
22 NOVIEMBRE - Accidente de Transito - Maipú (1)
El conductor del auto fue trasladado al Hospital Central.

El conductor del auto fue trasladado al Hospital Central.

Tras el aviso al 911, personal de emergencias constató en el lugar la muerte de Eduardo Jesús Paredes, de 41 años, conductor de la moto. El conductor del auto, de 64 años, sufrió solo traumatismos leves y fue trasladado al Hospital Central.

Aunque se continúan estableciendo las circunstancias del siniestro, fuentes oficiales indicaron que, antes del choque, Paredes intentó sobrepasar a otro vehículo y terminó impactando contra el costado derecho del automóvil que ingresaba por la segunda entrada del Parque Metropolitano.

22 NOVIEMBRE - Accidente de Transito - Maipú (2)
El accidente ocurri&oacute; al mediod&iacute;a de este s&aacute;bado.

El accidente ocurrió al mediodía de este sábado.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la Oficina Fiscal.

Temas
Seguí leyendo

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

Tragedia en Malargüe: una ciclista murió tras caer cuando un perro salió a la calle

Video: un grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Las Más Leídas

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre

Te Puede Interesar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Por Sitio Andino Policiales
Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Por Juan Pablo Strappazzon
La privatización de la energía nuclear continua en el centro debate
Desguace del Estado

Energía Nuclear: tensión por la privatización, desguace y desinversión

Por Marcelo López Álvarez