19 de noviembre de 2025
Sitio Andino
En coordinación con AEHGA

"Manejo de quejas", la nueva capacitación del Municipio de Guaymallén

El curso está orientado a fortalecer las habilidades en la gestión de reclamos y la atención hacia los clientes en Guaymallén.

Manejo de Quejas, capacitación en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén, en coordinación con AEHGA, organiza una nueva capacitación gratuita relacionada con el servicio de atención al cliente. Será el viernes 28 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el salón del sexto piso del edificio municipal (Libertad 720, Villa Nueva).

Gestión de reclamos en Guaymallén

Bajo el nombre “Manejo de quejas”, el curso está orientado a fortalecer las habilidades en la gestión de reclamos y la atención hacia los clientes. A lo largo del encuentro podrán aprender a desarrollar habilidades para transformar una queja en una oportunidad de fidelización; incorporar herramientas de comunicación efectiva y emocional para el manejo de situaciones difíciles; comprender el impacto del servicio post-queja en la reputación y la calidad percibida, y fomentar la empatía y el liderazgo en la atención de reclamos.

