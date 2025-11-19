"Manejo de quejas", la nueva capacitación del Municipio de Guaymallén

El Municipio de Guaymallén , en coordinación con AEHGA , organiza una nueva capacitación gratuita relacionada con el servicio de atención al cliente. Será el viernes 28 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el salón del sexto piso del edificio municipal (Libertad 720, Villa Nueva).

Gestión de reclamos en Guaymallén

Bajo el nombre “Manejo de quejas”, el curso está orientado a fortalecer las habilidades en la gestión de reclamos y la atención hacia los clientes. A lo largo del encuentro podrán aprender a desarrollar habilidades para transformar una queja en una oportunidad de fidelización; incorporar herramientas de comunicación efectiva y emocional para el manejo de situaciones difíciles; comprender el impacto del servicio post-queja en la reputación y la calidad percibida, y fomentar la empatía y el liderazgo en la atención de reclamos.