Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

La provincia de Mendoza se destaca por sus múltiples atractivos turísticos , tanto para visitantes locales como extranjeros. Entre ellos, las Termas Cacheuta se presentan como un destino imperdible. En esta ocasión, Sitio Andino conversó con María Inés Arroyo , Gerente de Marketing y Comunicación del lugar, quien compartió detalles sobre el Parque Termal y el hotel .

El Parque de Agua Termal - Termas Cacheuta está ubicado sobre la Ruta Provincial 82, a orillas del Río Mendoza y en pleno corazón de la precordillera andina, en el pintoresco distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo . Se encuentra a aproximadamente 41,4 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a un viaje de unos 56 minutos en auto.

Sobre los atractivos que se pueden encontrar, Arroyo comentó: "El lugar, el cual comenzó a funcionar desde el año 2000, cuenta con más de 20 piscinas a distintas temperaturas y con diferentes hidroterapias . El interactivo para niños y los 4 toboganes hacen de este parque un lugar ideal para la diversión de toda la familia. Además, en temporadas cálidas (desde el 21 de septiembre hasta Semana Santa) abre el nivel inferior con un Río Lento de 270 metros .

"Sumado a esto, hay quinchos cerrados y otros abiertos , con mesas y bancos, y también un restaurante . En lo que respecta a aventura, se puede hacer tirolesa, arborismo, rappel o rafting, y un servicio de excursiones a Potrerillos para aquellos que llegan sin auto y no pueden perderse de conocer el Dique y los Valles", siguió.

En lo que respecta a días, horarios y tarifas, afirmó: "El lugar funciona todo el año de 10 a 18 hs y la tarifa actual está en $13.000 los días de semana y $15.000 los fines de semana. Tenemos promociones todo el año, con descuentos para mendocinos, para grupos de más de 15 personas y otras más. Menores de 3 a 10 años pagan $1.000 menos cada día. Bebés e infantes de 2 años no pagan. También contamos con estacionamiento con una tarifa muy accesible para el día completo, $2.000. Las entradas al lugar se pueden adquirir en la página oficial".

Hotel & Spa Termas Cacheuta: escapada de relax

El Hotel & Spa Termas Cacheuta, alojamiento de categoría tres estrellas, se encuentra en Ruta Provincial 82, Km 38, Luján de Cuyo. Está a 40,8 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a unos 55 minutos en auto.

"El Hotel & Spa es un pequeño hotel de montaña de 16 habitaciones con servicio Todo Incluido: 4 comidas (sin bebidas) más el uso del TermaSpa. Está orientado al relax, por lo que su TermaSpa es para mayores de 14 años en busca de tranquilidad", destacó María Inés Arroyo.

Por otro lado, agregó: "También tiene programas para pasar el día sin alojarse. Uno de los más buscados es el TermaSpa Full Day, de 10 a 18 hs, con almuerzo buffet incluido. Tenemos también programas guiados, muy personalizados, con actividades orientadas al mindfulness".

En definitiva, el Parque Termal y Hotel & Spa Termas Cacheuta se consolidan como un destino imperdible en Mendoza, combinando diversión, relax y contacto con la naturaleza.