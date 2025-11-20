Guaymallén inició un taller de oratoria para candidatas vendimiales y personal de Cultura

El Municipio de Guaymallén, en coordinación con la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo), dio comienzo a una nueva capacitación interna sobre “Taller de oratoria y comunicación emocional”, orientada a las representantes distritales vendimiales 2026, así como también al personal de la Dirección de Cultura y Turismo. Tuvo lugar en la sede de la Escuela de Rock Mario Mátar y estuvo a cargo de Carla Cairo, licenciada en Comunicación Social y especialista en Gestión de Recursos Humanos.