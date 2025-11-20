20 de noviembre de 2025
Guaymallén inició un taller de oratoria para candidatas vendimiales y personal de Cultura

El encuentro se desarrolló en la Escuela de Rock Mario Mátar de Guaymallén y abordó herramientas para hablar en público

Taller de oratoria del municipio de Guaymallén.

Taller de oratoria del municipio de Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén, en coordinación con la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo), dio comienzo a una nueva capacitación interna sobre “Taller de oratoria y comunicación emocional”, orientada a las representantes distritales vendimiales 2026, así como también al personal de la Dirección de Cultura y Turismo. Tuvo lugar en la sede de la Escuela de Rock Mario Mátar y estuvo a cargo de Carla Cairo, licenciada en Comunicación Social y especialista en Gestión de Recursos Humanos.

image

Capacitación en la Escuela de Rock Mario Matar de Guaymallén

Durante la capacitación se brindaron herramientas para lograr expresarse en público de manera espontánea y fluida, usando las palabras correctas y mostrando seguridad en lo que se manifiesta, así como aprender a realizar un manejo adecuado de contenidos informativos que se quieren transmitir, de manera oral.

image

Además, se abordaron temáticas como la persuasión y empatía con el público y sobre el aprendizaje de modelos mentales para aplicar la inteligencia emocional en diversas situaciones de la vida cotidiana.

