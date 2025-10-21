Productores ganaderos de Malargüe exigen respuestas por viejos reclamos

Productores de Malargüe están organizando para este viernes un encuentro con referentes de distintos sectores públicos y políticos, con el objetivo de debatir y solicitar gestiones que permitan dar respuesta a las problemáticas que atraviesa el sector. Entre los reclamos están los pedidos de resarcimiento por ataques de predadores salvajes y la necesidad de mayor seguridad vial durante los arreos .

Fabián Gutiérrez, productor ganadero de Malargüe , detalló que son varios los temas que preocupan al sector, muchos de ellos de larga data, y que motivaron la solicitud de una reunión ampliada en el Concejo Deliberante . El pedido surge luego de que otro criancero, Rubén Jaque, hiciera uso de la Banca del Ciudadano. La convocatoria está prevista, en principio, para este viernes por la mañana en dependencias del cuerpo deliberativo local.

Gutiérrez explicó que para el encuentro “se ha invitado a diferentes autoridades”, entre ellas al director de Ganadería de Mendoza, al jefe de la Policía Rural, a la jueza Contravencional, al fiscal de Instrucción, a legisladoras malargüinas por el Cuarto Distrito, y a representantes locales de entidades públicas y privadas.

El productor subrayó la urgencia de la reunión, dado que varias de las problemáticas planteadas aún no tienen respuestas concretas. Entre los puntos principales, mencionó la necesidad de colocar alambrados en distintos tramos de rutas de alta montaña, con el fin de “proteger a los animales de los vehículos” durante la trashumancia o los arreos hacia los campos de veranada. La medida, explicó, también busca resguardar la seguridad de automovilistas y transportistas.

Otro de los temas que preocupa al sector es la depredación del ganado por parte de carnívoros salvajes, como pumas y zorros, así como el ataque de perros cimarrones, que afecta especialmente a los puesteros que habitan en zonas cercanas al ejido urbano.

En el listado de pedidos que elaboran los productores figura además la construcción de un Corral Municipal, que permita resguardar los animales secuestrados dentro del departamento. Actualmente, los ejemplares retenidos por la Policía Rural son trasladados al corral ubicado en San Rafael.

Según adelantó Gutiérrez, los petitorios que se discutirán esta semana cuentan ya con el respaldo de numerosos productores del departamento, expresado a través de una campaña de firmas que, se estima, superará las cuatrocientas rúbricas en los próximos días.