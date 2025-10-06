6 de octubre de 2025
Sitio Andino
Economía Regional

Malargüe se lució en la FIT con nuevas propuestas y una fuerte promoción del verano

El sur mendocino tuvo una destacada presencia en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolló en Buenos Aires.

Daniel Von Zedtwitz y Catalina Di Marco en la Feria Internacional de Turismo (FIT).&nbsp;

 Por Claudio Altamirano

Referentes del sector turístico de Malargüe evaluaron como positiva la participación del departamento, junto a los vecinos San Rafael y General Alvear, en la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT). Las jornadas sirvieron como espacio para promocionar la próxima temporada de verano y consolidar la presencia del sur mendocino en uno de los eventos más importantes del país.

El director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, dialogó con SITIO ANDINO y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado durante la feria. Según explicó, el departamento presentó innovaciones digitales que ya se están utilizando para la promoción del destino, además de exhibir los principales productos turísticos locales, entre ellos la gastronomía basada en la carne de chivito y otras preparaciones típicas que los visitantes pueden disfrutar en su estadía.

Nuevas herramientas de promoción de Malargüe

Daniel Von Zedtwitz subrayó además la presentación de la Valija Turística, una propuesta promocional “que busca difundir el destino de manera innovadora y atraer nuevos visitantes”. La iniciativa fue llevada adelante en los distintos stands por la Reina Departamental de la Vendimia, Ana Catalina Di Marco, acompañada por personal de la Dirección de Turismo y prestadores que integraron la delegación sureña.

“Fueron muchos días de trabajo, con resultados positivos por los contactos que se van generando con otros operadores turísticos que también promocionarán Malargüe”, señaló el funcionario. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la oferta en conjunto con los demás destinos del sur de Mendoza, una región que crece por su diversidad de paisajes y servicios, y que se consolida como uno de los atractivos más relevantes de la provincia y el país.

La Feria Internacional de Turismo continúa siendo un espacio clave para impulsar nuevas oportunidades de negocio y seguir posicionando a Malargüe como destino estratégico, en el marco de una actividad que no deja de expandirse pese a los vaivenes de la economía nacional. En este contexto, el encuentro permitió difundir las propuestas de la región del Sur de Mendoza con la mirada puesta en la próxima temporada de verano, momento en que muchos turistas ya comienzan a definir sus fechas y lugares de vacaciones.

Temas
