6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 6 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 6 de octubre.

Así está hoy, lunes 6 de octubre, el Paso Pehuenche.

Así está hoy, lunes 6 de octubre, el Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este lunes 6 de octubre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución hasta el kilómetro 60, Paraje "Los Castaños", por calzada húmeda, visibilidad reducida, neviscas y vientos, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 3 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 2 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de septiembre

Comité Paso Pehuenche: "Las metas se están cumpliendo"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Por Cecilia Zabala
¿Por qué cuesta instalar el hábito de reciclaje en Mendoza?
La otra cara de los residuos

Reciclaje en casa: por qué es complejo adoptar el hábito y cómo trabajan los municipios

Por Celeste Funes
El tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad