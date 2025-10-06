6 de octubre de 2025
Una familia de General Alvear pide colaboraciones después de que se incendiara su vivienda

Son del sur mendocino, las llamas consumieron gran parte de su hogar y están esperando un bebé. Qué sucedió y cómo ayudar.

Una familia de General Alvear sufrió un incendio en el que perdió gran parte de su vivienda. La pareja tiene tres niños y un bebé en camino, por lo que solicitan colaboración para lograr restituir sus condiciones de vida.

El trágico hecho sucedió en la madrugada del domingo, cuando no solo estaba la familia de cinco integrantes, sino también la madre del joven y una sobrina. "Nos habíamos juntado a festejar el cumple de mi hija y gracias a Dios celebramos, pero vino la desgracia con el fuego de repente", explicó Damián González.

El joven contó que se acostaron cerca de las cuatro de la mañana y a la media hora comenzaron las llamas. La primera en ver el incendio fue la sobrina, que inmediatamente gritó para alertar a los adultos.

"Si la puerta principal hubiese estado cerrada, no hubiésemos podido salir. El fuego empezó en el galpón", detalló.

La familia perdió la mayor parte de su hogar, mientras esperan un bebé.

Cómo ayudar a la familia afectada por el incendio en General Alvear

González pidió ayuda para lograr reconstruir el techo de su vivienda. "Necesito el material para volver a construir mi casa", solicitó.

