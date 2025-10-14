Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

El Municipio de Tunuyán , a través de la Dirección de Gestión Social y la Jefatura de Adultos Mayores , llevó adelante este domingo l a Gran Peña Familiar . Una jornada que reunió a más de 700 personas en el predio del Albergue Municipal .

Participaron familias de todos los distritos, y también visitantes de San Rafael , se sumaron a la propuesta que combinó música, danza y tradición.

El intendente Emir Andraos agradeció a cada uno de los vecinos que se sumaron a la propuesta. “Queremos disfrutar este domingo junto a ustedes, que nos transmitan su felicidad, sus ganas, y que nos acompañen a seguir potenciando aún más este hermoso grupo”, expresó.

También celebró el crecimiento de los encuentros de adultos mayores e invitó a seguir fortaleciendo estos espacios de participación. “Ojalá el año que viene el Albergue nos quede chico”, agregó el mandatario comunal en un claro mensaje que destaca la importancia de sostener actividades que promuevan la integración y el bienestar de las personas mayores.

image

Desde el mediodía, abuelos y adultos mayores, acompañados de sus familias, comenzaron a llegar con canastas cargadas de comidas caseras para compartir. De a poco, fueron ocupando los tablones dispuestos bajo la sombra, extendiendo manteles y abriendo sus tuppers con la cercanía familiar. A lo largo de las mesas podían verse los recipientes dispuestos en el centro, ofreciendo los almuerzos para compartir.

Ya entrada la tarde, el infaltable mate y el bizcochuelo casero comenzaron a circular, mientras el encuentro tomaba ese tono festivo.

image

El escenario contó con las presentaciones del Coro Municipal de Adultos Mayores, Los Méndez, Nacho Vicario, el Ballet Federal, el Ballet El Quebrachal y el gran cierre a cargo de La Grieta Folclore.

“Cuidemos lo nuestro, haciendo lugar a estos espacios que celebran la vida y a quienes siguen dejando huella en nuestra comunidad”, destacaron desde el área de Gestión Social. La peña se consolidó como un espacio de encuentro intergeneracional, reafirmando el compromiso del Municipio con el bienestar, la participación y la integración de las personas mayores en la vida social y cultural.