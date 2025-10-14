14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Integración y tradición

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

Tunuyán reunió a cientos de vecinos en el Albergue Municipal para celebrar una jornada de convivencia, cultura y afecto entre generaciones.

Tunuyán vivió una Peña multitudinaria.

Tunuyán vivió una Peña multitudinaria.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Gestión Social y la Jefatura de Adultos Mayores, llevó adelante este domingo la Gran Peña Familiar. Una jornada que reunió a más de 700 personas en el predio del Albergue Municipal.

image

Participaron familias de todos los distritos, y también visitantes de San Rafael, se sumaron a la propuesta que combinó música, danza y tradición.

Lee además
Orgullo argentino: Josefina brilló en su categoría y subió al podio en la Copa del Mundo de Taekwondo.
Destacada

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual
elecciones 2025 en tunuyan: estas son las boletas que te encontraras para votar
En detalle

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

La palabra del intendente de Tunuyán, Emir Andraos

El intendente Emir Andraos agradeció a cada uno de los vecinos que se sumaron a la propuesta. “Queremos disfrutar este domingo junto a ustedes, que nos transmitan su felicidad, sus ganas, y que nos acompañen a seguir potenciando aún más este hermoso grupo”, expresó.

También celebró el crecimiento de los encuentros de adultos mayores e invitó a seguir fortaleciendo estos espacios de participación. “Ojalá el año que viene el Albergue nos quede chico”, agregó el mandatario comunal en un claro mensaje que destaca la importancia de sostener actividades que promuevan la integración y el bienestar de las personas mayores.

image

Desde el mediodía, abuelos y adultos mayores, acompañados de sus familias, comenzaron a llegar con canastas cargadas de comidas caseras para compartir. De a poco, fueron ocupando los tablones dispuestos bajo la sombra, extendiendo manteles y abriendo sus tuppers con la cercanía familiar. A lo largo de las mesas podían verse los recipientes dispuestos en el centro, ofreciendo los almuerzos para compartir.

Ya entrada la tarde, el infaltable mate y el bizcochuelo casero comenzaron a circular, mientras el encuentro tomaba ese tono festivo.

image

El escenario contó con las presentaciones del Coro Municipal de Adultos Mayores, Los Méndez, Nacho Vicario, el Ballet Federal, el Ballet El Quebrachal y el gran cierre a cargo de La Grieta Folclore.

“Cuidemos lo nuestro, haciendo lugar a estos espacios que celebran la vida y a quienes siguen dejando huella en nuestra comunidad”, destacaron desde el área de Gestión Social. La peña se consolidó como un espacio de encuentro intergeneracional, reafirmando el compromiso del Municipio con el bienestar, la participación y la integración de las personas mayores en la vida social y cultural.

Temas
Seguí leyendo

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

Vecinos de Tunuyán presentan sus trabajos en el "Encuentro de Colores"

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias

Accidente vial en Tunuyán: conducía ebrio y chocó de frente contra un árbol

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Tunuyán: un ciclista fue atropellado y terminó con una fractura expuesta

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.
Víctima de 21 años

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra
Escalofriante

Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura