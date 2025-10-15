15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Educación y comunidad

Tunuyán impulsa una jornada para visibilizar derechos y fortalecer una comunidad sin barreras

La jornada en Tunuyán invita a disfrutar de experiencias que promueven empatía, respeto y participación, en el marco del Mes de la Inclusión.

Mes de la inclusión en Tunuyán.

Mes de la inclusión en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Mes de la Inclusión, el próximo jueves 16 de octubre la Plaza Departamental de Tunuyán será el punto de encuentro para una gran jornada abierta con múltiples actividades recreativas, deportivas y artísticas. La propuesta está destinada a las escuelas especiales de todo el Valle de Uco y a los estudiantes de nivel primaria del departamento, con el propósito de promover espacios de participación, encuentro y aprendizaje compartido.

Organizada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Gestión Social, la jornada busca generar instancias donde personas con y sin discapacidad puedan compartir experiencias, derribar barreras y fortalecer una comunidad más empática, respetuosa y diversa.

Lee además
Orgullo argentino: Josefina brilló en su categoría y subió al podio en la Copa del Mundo de Taekwondo.
Destacada

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual
Tunuyán vivió una Peña multitudinaria.
Integración y tradición

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores
image

Actividades dispuestas en Tunuyán en la Plaza Departamental

Durante la mañana se desarrollarán actividades como la carrera en silla de ruedas, el básquet y vóley sentado, además de un espacio de arte y un espacio de calma. Cada propuesta está pensada para garantizar la participación en igualdad de condiciones, priorizando el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Las disciplinas adaptadas, como el vóley y el básquet en silla de ruedas, permitirán a los asistentes vivenciar el deporte desde una nueva perspectiva, promoviendo la inclusión y el juego colectivo. Además, se sumará la participación del Ejército Argentino, que acompañará con actividades recreativas abiertas al público.

La plaza contará con distintos sectores especialmente preparados: la fotocabina y la plataforma 360, donde los participantes podrán llevarse un recuerdo del encuentro; el espacio de arte, con propuestas creativas accesibles para todas las edades; y el espacio de calma, pensado para quienes necesiten un momento de tranquilidad y autorregulación sensorial.

El evento tiene como propósito sensibilizar a la comunidad sobre los derechos, capacidades y contribuciones de las personas con discapacidad; visibilizar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que aún existen; e impulsar la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

Vecinos de Tunuyán presentan sus trabajos en el "Encuentro de Colores"

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias

Accidente vial en Tunuyán: conducía ebrio y chocó de frente contra un árbol

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

LO QUE SE LEE AHORA
Liga Cacique en Guaymallén.
Juventud y expresión urbana

Guaymallén lanza la Liga Cacique, un encuentro para jóvenes que fusiona freestyle, deporte y arte

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael.
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Te Puede Interesar

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Por Florencia Martinez del Rio
Bomberos tuvieron que rescatar a algunos de los ocupantes de los vehículos.
Vuelco

Grave accidente vial con heridos en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Por Sitio Andino Economía