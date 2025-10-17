El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) puso en funcionamiento pleno el portal “Amalia – Portal de Gestión de Capital Humano” , una innovadora herramienta que se ubica como un “hito” entre las labores de modernización que lleva adelante el órgano de Justicia , en el camino ya iniciado hacia l a despapelización y mayor optimización de los recursos .

Así, desde ahora y en adelante, todo el personal podrá realizar trámites ante la Dirección de Capital Humano con solo ingresar a un enlace interno del sistema , desde cualquier dispositivo con conexión a internet y con el correspondiente usuario y contraseña institucional.

Gracias a este sistema, será posible, por ejemplo, visualizar y controlar las marcaciones realizadas en los relojes biométricos, consultar datos personales y laborales registrados, como así también, aquellos relativos al saldo de días compensatorios. Pero, además, gracias a la aplicación de Amalia, los/las agentes podrán tramitar las solicitudes, seguimiento, aprobación o rechazo de las licencias de cualquier índole.

También tendrán la posibilidad de cargar y gestionar los cronogramas de horarios del personal sujeto a régimen CPP y/o tumos rotativos , acceder al registro de títulos, puntajes y capacitaciones realizadas, como así también generar la credencial digital institucional.

Asimismo, a los fines de garantizar el uso responsable y uniforme de este sistema, el MPF, elaboró el Manual “Mi Perfil — Amalia”, que reúne todas las instrucciones, definiciones y buenas prácticas necesarias para su utilización.

Tal como lo establece el documento que avala la habilitación del optimizador enlace, los/as superiores jerárquicos de aquellos/as agentes que -por la naturaleza de sus funciones- no tengan habilitado correo personal institucional, deberán gestionarlo a través de la Dirección de Informática del MPF.

En tanto que los/as jefes/as de cada dependencia con personal sujeto a régimen CPP y/o tumos rotativos tienen la obligación de cargar los cronogramas correspondientes al mes siguiente antes del día veinte (20) de cada mes, a través del módulo respectivo. Por otra parte, hay que destacar que los/as Jefes/as de dependencia no podrán justificar más de dos errores/faltas de marcación (de entrada o de salida del día) por mes y por agente.

Por otra parte, se habilita (por vía excepcional y siempre que corresponda), la posibilidad de justificación de más de tres errores/faltas de marcación, la cual deberá gestionarse ante la Coordinación General del MPF.

En lo que respecta a las licencias, es importante destacar que todas las solicitudes deberán tramitarse, aprobarse o rechazarse de manera exclusiva mediante el mencionado sistema.

Optimizar recursos e innovar, la consigna aplicada por el Ministerio Público Fiscal

La puesta en funcionamiento de la herramienta “Amalia – Portal de Gestión de Capital Humano”, se constituye como uno de los tantos avances que viene aplicando el MPF en materia de innovación, eficiencia, transparencia y optimización de los recursos. Es, justamente, en el marco de un proceso de transformación digital más amplio y paulatino, donde se sitúa este cambio sustancial.

De hecho, mediante otra resolución de Procuración General (N° 625/2025), se establecieron los lineamientos precisos tanto para la despapelización como para la adopción del expediente digital penal y el uso preferente de canales electrónicos. Dentro del Sistema Amalia se desarrolló el módulo “Portal de Gestión de Capital Humano”, como plataforma específica de la Dirección de Capital Humano, orientada a la administración del personal.

Esta herramienta es la que reúne y gestiona, de manera digital, la información, los procesos y trámites vinculados a la actividad laboral de quienes integran el MPF. A partir de su habilitación se permitirá a cada agente acceder, mediante su cuenta institucional, a su legajo digital desde cualquier dispositivo con conexión a internet.