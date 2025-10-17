17 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Modernización judicial

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

El portal “Amalia” del Ministerio Público Fiscal centraliza los trámites del personal y promueve el uso eficiente de los recursos.

El Ministerio Público Fiscal lanzó Amalia.

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia".

Por Sitio Andino Política

ElMinisterio Público Fiscal de Mendoza (MPF) puso en funcionamiento pleno el portal “Amalia – Portal de Gestión de Capital Humano”, una innovadora herramienta que se ubica como un “hito” entre las labores de modernización que lleva adelante el órgano de Justicia, en el camino ya iniciado hacia l a despapelización y mayor optimización de los recursos.

Así, desde ahora y en adelante, todo el personal podrá realizar trámites ante la Dirección de Capital Humano con solo ingresar a un enlace interno del sistema, desde cualquier dispositivo con conexión a internet y con el correspondiente usuario y contraseña institucional.

Lee además
Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"
Federico Sturzenegger en el coloquio de IDEA
Debate económico en IDEA

Federico Sturzenegger llamó a aprovechar el potencial en minería y lanzó una polémica frase sobre Argentina

Gracias a este sistema, será posible, por ejemplo, visualizar y controlar las marcaciones realizadas en los relojes biométricos, consultar datos personales y laborales registrados, como así también, aquellos relativos al saldo de días compensatorios. Pero, además, gracias a la aplicación de Amalia, los/las agentes podrán tramitar las solicitudes, seguimiento, aprobación o rechazo de las licencias de cualquier índole.

También tendrán la posibilidad de cargar y gestionar los cronogramas de horarios del personal sujeto a régimen CPP y/o tumos rotativos, acceder al registro de títulos, puntajes y capacitaciones realizadas, como así también generar la credencial digital institucional.

Asimismo, a los fines de garantizar el uso responsable y uniforme de este sistema, el MPF, elaboró el Manual “Mi Perfil — Amalia”, que reúne todas las instrucciones, definiciones y buenas prácticas necesarias para su utilización.

Tal como lo establece el documento que avala la habilitación del optimizador enlace, los/as superiores jerárquicos de aquellos/as agentes que -por la naturaleza de sus funciones- no tengan habilitado correo personal institucional, deberán gestionarlo a través de la Dirección de Informática del MPF.

En tanto que los/as jefes/as de cada dependencia con personal sujeto a régimen CPP y/o tumos rotativos tienen la obligación de cargar los cronogramas correspondientes al mes siguiente antes del día veinte (20) de cada mes, a través del módulo respectivo. Por otra parte, hay que destacar que los/as Jefes/as de dependencia no podrán justificar más de dos errores/faltas de marcación (de entrada o de salida del día) por mes y por agente.

Por otra parte, se habilita (por vía excepcional y siempre que corresponda), la posibilidad de justificación de más de tres errores/faltas de marcación, la cual deberá gestionarse ante la Coordinación General del MPF.

En lo que respecta a las licencias, es importante destacar que todas las solicitudes deberán tramitarse, aprobarse o rechazarse de manera exclusiva mediante el mencionado sistema.

Optimizar recursos e innovar, la consigna aplicada por el Ministerio Público Fiscal

La puesta en funcionamiento de la herramienta “Amalia – Portal de Gestión de Capital Humano”, se constituye como uno de los tantos avances que viene aplicando el MPF en materia de innovación, eficiencia, transparencia y optimización de los recursos. Es, justamente, en el marco de un proceso de transformación digital más amplio y paulatino, donde se sitúa este cambio sustancial.

De hecho, mediante otra resolución de Procuración General (N° 625/2025), se establecieron los lineamientos precisos tanto para la despapelización como para la adopción del expediente digital penal y el uso preferente de canales electrónicos. Dentro del Sistema Amalia se desarrolló el módulo “Portal de Gestión de Capital Humano”, como plataforma específica de la Dirección de Capital Humano, orientada a la administración del personal.

Esta herramienta es la que reúne y gestiona, de manera digital, la información, los procesos y trámites vinculados a la actividad laboral de quienes integran el MPF. A partir de su habilitación se permitirá a cada agente acceder, mediante su cuenta institucional, a su legajo digital desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno

Dónde voto en Godoy Cruz: consultá el padrón electoral

Javier Milei retoma la campaña con agenda en diversas provincias del país

Día de la Lealtad Peronista: origen, historia y por qué se celebra el 17 de octubre

Ulpiano Suarez: "Equilibrio fiscal sí, pero con sensibilidad y contemplando a los sectores más vulnerables"

Video: la polémica frase de la segunda candidata de La Libertad Avanza sobre el kirchnerismo

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Los dos proyectos que Mercedes Rus anunció que enviará a la Legislatura de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Resistencia y México de Las Heras, donde ocurrió el hecho. 
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Te Puede Interesar

Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Por Aconcagua Radio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno.
Coloquio de IDEA

Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno

Por Sitio Andino Política