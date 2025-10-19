Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.

Dirigente de peso en el gabinete de Javier Milei , el ministro de Defensa Luis Petri no pasa inadvertido en Mendoza. Tal vez por eso encabeza todas las encuestas locales rumbo a las elecciones del 26 de octubre , donde compite como candidato a diputado nacional en primer término por La Libertad Avanza , fuerza que en la provincia selló una alianza con Cambia Mendoza .

En una entrevista con el ciclo "Voces de Gestión" , de Andino Streaming, el funcionario nacional repasó su gestión al frente de la cartera castrense y analizó el rumbo del Gobierno libertario. También, planteó la necesidad de avanzar con reformas estructurales , explicó cómo planea defenderlas en el Congreso y qué rol imagina para sí mismo en esa tarea .

Campaña electoral Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Entrevista en Noticiero Andino Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Además, habló sobre su desafiliación a la UCR , la relación con Alfredo Cornejo y Hebe Casado , y sus aspiraciones a gobernar Mendoza .

Muy positiva. La Argentina que recibimos era un infierno , estaba en llamas, con una inflación anualizada del 17.000%, más de 9.000 piquetes; un país tomado por sindicalistas y los gerentes de la pobreza. Rosario era un baño de sangre producto del narcotráfico y de la inacción del gobierno anterior que decía que había perdido la batalla. Un país donde los chicos buscaban la salida por Ezeiza y con padres y abuelos que te rogaban para que sus hijos y nietos no se fueran.

Luis Petri pasó por el ciclo Voces de Gestión y se refirió, entre otros temas, a su futuro político inmediato y a futuro.

Hoy, a 20 meses de gestión, la inflación viene claramente a la baja y el país logró equilibrio fiscal. No se gasta más de lo que se recauda, no se emite dinero y eso permite tener orden en las cuentas públicas. Estamos resolviendo problemas estructurales: enfrentando al narcotráfico, fortaleciendo las fuerzas federales y provinciales, y dándole a las Fuerzas Armadas un rol clave en el control de fronteras, mares y cielos. La Argentina está cambiando, estamos a mitad de camino, y todavía queda mucho por hacer.

- Hiciste un panorama de dónde veníamos y en dónde estamos. ¿Hacia dónde vamos? Porque hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes y la situación es complicada.

Somos plenamente conscientes de la situación. Cuando asumimos, el 57% de los argentinos estaba bajo la línea de pobreza, y hoy esa cifra bajó al 31%. No es motivo de celebración: sabemos que falta mucho y que el país necesita crecer sostenidamente.

La economía empezó a recuperarse en el primer trimestre, pero el crecimiento se frenó por el aumento del riesgo país, generado por ese Congreso que buscó tumbar el plan económico y poner palos en la rueda al Gobierno. Abrazando causas nobles, intentaron romper el principal activo que tenemos: el superávit fiscal, base para controlar la inflación y ordenar la economía.

Luis Petri, entrevista, Voces de Gestión, Andino Streaming 17-10-25 (24) Luis Petri responsabilizó a la oposición en el Congreso por el freno del crecimiento en el país. Foto: Mike Bartoluce

La situación del Congreso nacional y su rol como diputado

- ¿Hay alguna autocrítica sobre cómo se pasó de la aprobación de la Ley Bases, con consenso, a este escenario actual donde la oposición aprueba leyes y el oficialismo las veta? ¿Cómo se puede retomar la agenda parlamentaria?

Sí, es verdad, hay que reconstruir el diálogo, pero debe darse sobre consensos que mejoren la vida de los argentinos. No vamos a dialogar para volver al déficit fiscal, sino con quienes creen que el superávit llegó para quedarse. También con quienes entienden que hay que aumentar las penas a los delincuentes, no con quienes quieren bajarlas. El diálogo no puede ser un fin en sí mismo: tiene que servir para proteger a las víctimas y avanzar en reformas laborales que generen empleo de calidad. Hoy hay 8 millones de trabajadores precarizados y todos reconocen que hace falta una reforma laboral.

- Justamente, hay fuerzas que están dispuestas a acompañar una reforma laboral y tributaria.

Si la Argentina crece, tiene que generar empleo de calidad y registrado. Para eso necesitamos leyes laborales actualizadas, porque seguimos con una legislación de los años 70 para un mercado que ya no existe. Y también hace falta bajar impuestos: ya eliminamos el impuesto PAIS y redujimos 16 alícuotas, pero necesitamos avanzar más. Solo así el país va a crecer, crear trabajo y sacar de la pobreza a quienes todavía están afuera del sistema.

Luis Petri, entrevista, Voces de Gestión, Andino Streaming 17-10-25 (5) Luis Petri pasó por el ciclo Voces de Gestión y habló de la compleja situación para el oficialismo en el Congreso. Foto: Mike Bartoluce

- ¿Vas a tener una agenda propia como legislador o será un trabajo en equipo para defender las reformas del Gobierno?

Fui legislador y todos saben que di fuertes debates en el Congreso. Logré la aprobación de la “ley Petri”, que prohíbe las salidas anticipadas para delincuentes violentos y obliga a que cumplan la totalidad de la condena en prisión. Sin embargo, fue rechazada por el kirchnerismo. También votaron en contra cuando propuse instalar inhibidores de señal en las cárceles, para evitar que desde allí se sigan cometiendo delitos, secuestros virtuales o se lideren bandas criminales. Por eso es clave tener una agenda clara, con temas concretos para discutir y defender en el Congreso.

- ¿Cabe la posibilidad de que conduzcas el bloque de La Libertad Avanza (en Diputados)?

Mi objetivo es defender desde la banca al Gobierno del presidente Milei y representar a Mendoza. Quiero llevar los problemas de los mendocinos al Congreso y trabajar en las soluciones. Ya me tocó ser vicepresidente de la Cámara y presidir comisiones, como la de Seguridad Interior, pero lo más importante es enfocarse en los temas que realmente le importan a la gente.

El legado de Luis Petri en el Ministerio de Defensa

- Mencionaste algunos logros de gestión en Defensa. ¿Cuál creés que será el legado que deje Luis Petri en el Ministerio?

Por primera vez las Fuerzas Armadas tienen un gobierno que se siente orgulloso de ellas. Cuando asumí, los soldados no comían en los cuarteles; hoy 20.000 efectivos del Ejército almuerzan en sus unidades. Encontramos fuerzas sin equipamiento y en diciembre incorporaremos los primeros seis aviones F-16 de los 24 que llegarán (desde Dinamarca), en la compra más importante de los últimos 40 años. Esto nos permitirá garantizar la soberanía en los cielos y controlar nuestro espacio aéreo.

Luis Petri, entrevista, Voces de Gestión, Andino Streaming 17-10-25 (13) Luis Petri deja el Ministerio de Defensa: días antes llegarán los primeros aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Foto: Mike Bartoluce

Tenemos fuerzas más equipadas, más entrenadas y comprometidas con la defensa de los argentinos, tanto en fronteras, como en los cielos y el mar, y también en situaciones de catástrofe: incendios, temporales o inundaciones. Ese es el legado que estamos dejando, con un trabajo enorme y el reconocimiento tanto de las fuerzas como de la sociedad.

- Respecto a tu sucesor, se mencionan algunos nombres. ¿Vas a tener incidencia en esa decisión o dependerá del presidente?

No, esa decisión la tomará el presidente, que además, por Constitución, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin duda le daré mi opinión, pero es una decisión absolutamente personal del presidente de la Nación.

Las elecciones del 26 de octubre y su desafiliación de la UCR

- ¿Cómo analizás la alianza electoral entre La Libertad Avanza y la UCR en Mendoza?

Me parece muy importante. Hace un año ya decía que teníamos que estar juntos: el radicalismo, La Libertad Avanza, el PRO, todos los que pensamos más o menos parecido. Tenemos que pelear juntos porque enfrente está el kirchnerismo, y ya sabemos adónde nos conduce. Esto es una pelea nacional, no se trata de cuestiones locales o municipales, sino de definir en qué país queremos vivir y qué país queremos dejarles a nuestros hijos.

- ¿Tu desafiliación a la UCR fue un pedido del presidente o una decisión personal?

Siempre dije que soy un soldado del presidente y voy a estar donde él me lo pida. Me siento orgulloso de formar parte de este gobierno y de acompañar a Javier Milei, un presidente con convicciones firmes, conocimiento y una enorme generosidad con su equipo. Lo veo tomar decisiones difíciles, siempre pensando en el bienestar general y no en el corto plazo.

No es un presidente populista: podría haber recurrido a la emisión, sobre todo en un año electoral, pero eligió cuidar los recursos y mantener el equilibrio. El superávit fiscal no se negocia, es la piedra basal del programa económico y el camino para evitar volver al déficit que tantas veces fue una tragedia para la Argentina.

- ¿Y cómo quedó tu relación con Alfredo Cornejo después de eso?

Es buena, saludable. Tenemos ámbitos distintos: él gobernando la provincia y yo como ministro de la Nación, pero mantenemos una buena relación.

- ¿Y con la vicegobernadora Hebe Casado? En algún momento dijo que como ministro eras un buen legislador.

Bien, tengo buena relación con ella. No la conozco mucho porque coincidimos poco, pero me parece simpática.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, petri, casado, cornejo.jpg Luis Petri se refirió al vínculo con Alfredo Cornejo y Hebe Casado. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

- Después de tu primera experiencia ejecutiva, ¿qué preferís: un cargo legislativo o uno ejecutivo?

Son desafíos distintos. En un cargo ejecutivo tomás decisiones todo el tiempo, muchas de alto impacto. En el legislativo, las decisiones vienen al votar o debatir leyes, y aunque también impactan, no tienen la misma magnitud que ser ministro. Sí hay impacto como, por ejemplo, con la ley que prohibía las salidas transitorias, que tuvo un efecto concreto en la seguridad y el cumplimiento de las penas, pero son dinámicas completamente distintas.

- Y respecto a tu aspiración a gobernador para 2027, ¿sigue firme?

Sí, pero hoy estoy concentrado en volver al Congreso y defender al Gobierno y a los mendocinos. Faltan dos años para 2027, y primero hay que enfocarse en sacar a la gente de la pobreza, generar crecimiento y empleo de calidad. Después vendrán los momentos de definir candidaturas.

- ¿Te animás a arriesgar un porcentaje de votos para La Libertad Avanza en Mendoza o a nivel nacional?

No, no me animo a dar porcentajes, pero sí le agradezco a los mendocinos el respaldo y afecto; y les pido que no aflojen y que vayan a votar. Es muy importante que lo hagan y no le trasladen la decisión a otros. Es la forma que tenemos todos de tomar parte de una decisión respecto a la Argentina que queremos. Por eso decimos que la libertad avanza o Argentina retrocede: si queremos que avance tenemos que acompañar este proyecto político.

Luis Petri, entrevista, Voces de Gestión, Andino Streaming 17-10-25 (17) Luis Petri no ocultó su deseo de ser gobernador, pero dijo que no es momento para ese debate. Foto: Mike Bartoluce

