20 de octubre de 2025
{}
La Policía de Mendoza celebró 215 años de historia con un desfile en el Parque General San Martín

Alfredo Cornejo encabezó el acto junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus y aseguró que aún existe “una deuda con los mendocinos en materia de seguridad”.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza conmemoró este lunes 215 años de trayectoria con un tradicional desfile realizado en las calles de El Rosedal, en el Parque General San Martín. evento reunió a todas las divisiones policiales de la provincia, incluyó premiaciones al personal destacado y la entrega de bastones Elde mando a los nuevos comisarios generales.

La fuerza provincial celebró más de dos siglos de servicio y rindió homenaje a quienes dedican su vida a proteger a los mendocinos.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes estuvieron acompañados por la vicegobernadora Hebe Casado, el director general de Policías Marcelo Calipo, el subdirector Roberto Favaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, entre otras autoridades.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, Cornejo, Rus, Casado, Calipo
Tecnología y modernización en la Policía de Mendoza

El primero en tomar la palabra fue Marcelo Calipo, quien destacó el trabajo de la institución en un contexto nacional desafiante: "Hay un modelo de provincia que entiende que la seguridad no se improvisa: se planifica, se construye y se sostiene en el tiempo. Eso nos permite llevar adelante una producción de seguridad diaria”.

Calipo subrayó la incorporación de tecnología al servicio policial, como las cámaras con reconocimiento facial, los sistemas de videovigilancia en móviles y el uso de drones, herramientas que refuerzan la transparencia en los procedimientos y mejoran la prevención del delito.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, Mercedes Rus, Ministra de seguridad
Además, agradeció a quienes trabajan cada día por el orden y bienestar de la comunidad mendocina: “Miremos hacia adelante con orgullo por lo que somos y con determinación por lo que queremos seguir construyendo. Sigan honrando el uniforme que se ganaron y actúen las 24 horas con honor, lealtad, disciplina, sacrificio y autoridad”.

Mercedes Rus: "La seguridad se construye día a día"

Por su parte, la ministra Mercedes Rus recordó el nacimiento de la institución, un 20 de octubre de 1810, “cuando la Patria no se sabía definitiva, cuando las fronteras eran conjeturas, cuando los peligros eran un lenguaje cotidiano y el país se gestaba entre guerras y anhelos”.

Reconoció el valiente esfuerzo de quienes hoy integran la fuerza, destacando que, al igual que sus antecesores, trabajan con la convicción de que “la paz requiere vigilancia constante, atención y valor”.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, Mercedes Rus, ministra de seguridad
Finalmente, invitó a los presentes a reflexionar: “La seguridad, la paz y el orden no se heredan: se construyen día a día con trabajo y esfuerzo. La justicia no se impone: se legitima con respuestas y acciones. Como en los días fundacionales, Mendoza sigue siendo un territorio donde la valentía tiene nombre y la vocación un lugar: la Policía de Mendoza”.

Alfredo Cornejo planteó los desafíos en materia de seguridad

Antes del desfile, el gobernador Alfredo Cornejo remarcó que, en un contexto de cambios permanentes y creciente complejidad social, la función policial requiere cada vez más compromiso: “Tenemos una mejor policía que hace diez años, mejor equipamiento y mayor autoridad”.

Cornejo aseguró que el Gobierno provincial hizo un esfuerzo constante para fortalecer la autoridad policial, protegiendo a la institución de “quienes la quieren sin autoridad, desarmada o corriendo detrás de los hechos en lugar de anticiparse a ellos”.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, Alfredo Cornejo, Gobernador
El mandatario comprometió a los hombres y mujeres de la fuerza a seguir trabajando con la misma vocación, y reafirmó su compromiso de respaldar políticamente a la institución, “tal como ustedes tienen la obligación de cuidar a los mendocinos”.

Una deuda con los mendocinos y la crítica al Poder Judicial

En el marco del 215° aniversario, Cornejo destacó que Mendoza cuenta hoy con “una policía mejor que hace diez años”, aunque reconoció que aún existe “una deuda con los mendocinos en materia de seguridad”.

Durante su discurso, realizó un balance de la última década en seguridad pública, señalando que los delitos violentos (como homicidios y robos con armas) han disminuido de forma sustantiva, mientras que los hurtos y robos simples siguen siendo un desafío.

En momentos de crisis económica y con casi el 50% de la economía en negro, esos delitos no bajan”, explicó. El gobernador destacó los avances del Plan de Seguridad Provincial, que incluye la renovación del equipamiento, la incorporación de tecnología y la mejora de la infraestructura policial.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, desfile
Hoy tenemos 400 móviles equipados, chalecos no vencidos, laboratorios de ADN y criminalística, y próximamente uno de balística que permitirá trazar la historia de las armas utilizadas en hechos delictivos”. Cornejo enfatizó que la seguridad “no se logra solo equipando a la policía”, sino también con un Poder Judicial ágil y comprometido, y con una policía profesionalizada.

También, subrayó la importancia de mantener las políticas de formación y equipamiento con continuidad en el tiempo. Asimismo, vinculó la seguridad con la situación económica nacional: “Para tener más seguridad, necesitamos que mejore la economía, que sea más formal y que se reduzca la economía en negro”.

20 de Octubre 2025, Aniversario 125 Policía de Mendoza, Rosedal del parque, cornejo, Rus
Finalmente, afirmó que Mendoza busca replicar modelos internacionales basados en tecnología: “El viejo concepto de un policía en cada esquina fracasó. Hoy el delito se combate con sensores, reconocimiento facial y bases de datos actualizadas”.

