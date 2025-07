La dura respuesta de Villarruel a Bullrich: "La democracia fue denigrada cuando personas como usted manejaron el país"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1943404213423231161&partner=&hide_thread=false Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país.

Victoria Villarruel sobre su participación en la sesión del Senado: “Cumplo con mi rol institucional”

La vicepresidenta defendió su decisión de presidir la sesión de este jueves, pese a las críticas de miembros del oficialismo, y remarcó que su tarea no depende de simpatías políticas.

“Cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman”, escribió.

Además, aclaró que la sesión había sido prevista en la preparatoria anual, lo que contradice las acusaciones de irregularidad lanzadas por Bullrich y por el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche.

Villarruel también explicó que, si bien los proyectos previsionales no contaban con dictamen de comisión, el Senado —como cuerpo soberano— votó su inclusión en el temario. “El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto. Son los senadores quienes convalidan, aprueban o rechazan”, subrayó.

En el cierre de su posteo, Villarruel cuestionó el tono de Bullrich: “Antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

Bullrich redobló la apuesta: “Le importa más su ego que el país”

Lejos de bajar el tono, la ministra de Seguridad volvió a cargar contra la vicepresidenta, esta vez acusándola de priorizar intereses personales por encima del rol institucional. En un nuevo mensaje publicado en X, Bullrich lanzó:

“¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’?”.

Aseguró que Villarruel “fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice”, y puso en duda sus motivaciones para habilitar la sesión de este jueves. Según Bullrich, la vicepresidenta avaló una instancia que no cumplía con el reglamento con el objetivo de perjudicar al Gobierno.

“Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”, concluyó la ministra, dejando en evidencia la creciente tensión dentro del oficialismo.

La mala relación entre Bullrich y Villarruel

Los cruces de hoy entre la ministra y la vicepresidenta no son nuevos, sino que se remontan desde la campaña electoral de 2023, cuando Bullrich anunció que apoyaría la candidatura de Javier Milei en el balotaje ante Sergio Massa.

Hasta ese momento, el hoy presidente había dicho públicamente que las carteras de Seguridad y Defensa serían coordinadas por Villarruel, quien ya tenía un plan para dirigir ambas áreas, con gente de su confianza.

Finalmente, el dirigente libertario le otorgó el ministerio de Seguridad a Bullrich y el de Defensa al mendocino Luis Petri. Desde entonces, las tensiones entre el Ejecutivo y Villarruel fueron en ascenso y actualmente la relación está completamente quebrada, tal como quedó sentado este jueves.