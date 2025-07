Bullrich denunció un "golpe institucional" en el Senado y apuntó contra Villarruel

No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, lanzó la funcionaria. Pero sus palabras no quedaron sin respuesta.

La presencia de Villarruel fue uno de los argumentos que esgrimieron senadores de la oposición para validar la sesión. El radical Martín Lousteau destacó que no entendía cómo se podía decir que era inválida cuando “están las autoridades del Senado, y la propia vicepresidenta la está presidiendo”.

Cruces en el Senado por la sesión convocada por la oposición y una dura respuesta a Bullrich

Durante el arranque de la sesión, el senador radical Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) le respondió con dureza a la ministra. “No voy a permitir que una ministra de la Nación mienta como está mintiendo”, disparó.

Y agregó, visiblemente molesto: “¿Quién es esa Patricia Bullrich? Me arrepiento de haberla acompañado, ya no es la misma persona que defendía la división de poderes”.

El legislador fue más allá y acusó al oficialismo de ser el verdadero responsable del bloqueo institucional: “El golpe lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso”.

Blanco incluso recordó que una ley votada por unanimidad sobre la emergencia en Bahía Blanca fue vetada por el presidente Javier Milei, al que calificó como “el rey de este país”.

Una sesión autoconvocada en medio del conflicto

La sesión fue convocada por la oposición sin el aval de la conducción oficialista del Senado. Participaron legisladores de Unión por la Patria, parte del radicalismo y otros bloques, quienes se impusieron en una votación para definir el temario, que incluyó proyectos sobre jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

La moción de José Mayans (UxP) fue aprobada por 38 votos, entre ellos los de Lousteau, Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. En contra votaron 21 senadores, mientras que cinco se abstuvieron, entre ellos Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, quien fue el único libertario presente en el recinto.

Acusaciones cruzadas por el funcionamiento legislativo

Atauche rechazó la validez de la sesión y denunció que se trataba de “un invento y un atropello de una mayoría circunstancial”. Según dijo, se estaban violando artículos del reglamento y creando “antecedentes peligrosos”.

Desde la oposición, en cambio, lo responsabilizaron por paralizar la comisión de Presupuesto. Blanco lo acusó de “agarrarse la llave de la comisión” y de impedir su funcionamiento para evitar dictámenes contrarios al Gobierno. También le reprochó haber sido parte de La Cámpora hasta hace dos años.

“El Senado no puede ser clausurado por capricho”

Mayans, en su intervención, remarcó que impedir el funcionamiento del Congreso es un delito. “Si se impide el funcionamiento del Senado o Diputados es un golpe de Estado”, sostuvo. También defendió la validez de los dictámenes de comisión firmados sin el aval oficialista, amparado en el reglamento interno.

Guadalupe Tagliaferri, por su parte, le respondió a Atauche: “Acá no se juntaron cualquiera, se juntaron más de 40 senadores que dieron inicio a una sesión que es válida”.

En tanto, Atauche insistió en que la sesión era inválida y que los dictámenes eran “truchos”. “Bienvenidos al kirchnerismo en el Senado”, cerró, asegurando estar viviendo “el momento más tristemente bajo” de la Cámara alta.

La sesión del Senado en vivo

Fuente: con información de Parlamentario.com