Crece la oferta educativa en General Alvear: lanzan bachilleratos para mayores de 18 años

Se presentó en General Alvear nuevos bachilleratos para jóvenes y adultos.

Durante la conferencia de prensa, el intendente Molero destacó la importancia de esta iniciativa para ampliar las oportunidades educativas en el departamento: “todo el equipo de la DGE está hoy en General Alvear con buenas noticias. Desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando en distintos niveles de la educación: logramos las primeras licenciaturas y carreras de grado en el Centro Universitario, avanzamos con mejoras edilicias en jardines y escuelas, y seguimos fortaleciendo las primeras infancias. Pero también entendemos que es fundamental ofrecer alternativas para nuestros adultos, que buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales”, expresó el jefe comunal.

Molero señaló que los nuevos bachilleratos tienen una orientación práctica y actual, con materias vinculadas a la programación y al diseño de contenidos multimedia. "a partir de los 18 años, cualquier vecino podrá estudiar bajo esta modalidad flexible. Los cursos se dictarán en la Escuela N° 70 Capital Federal, un establecimiento histórico de nuestro departamento. Invitamos a todos aquellos que no han podido terminar el secundario a aprovechar esta herramienta de desarrollo personal y laboral", agregó.

Nuevos bachilleratos destinados a jóvenes y adultos en General Alvear Embed - PRESENTAN NUEVOS BACHILLERATOS PARA JÓVENES Y ADULTOS