Crece la oferta educativa en General Alvear: lanzan bachilleratos para mayores de 18 años

El intendente Alejandro Molero destacó el trabajo conjunto con la DGE para ampliar oportunidades de desarrollo en el departamento de General Alvear.

Se presentó en General Alvear nuevos bachilleratos para jóvenes y adultos.

En la sala de Intendencia del Municipio de General Alvear, el intendente Alejandro Molero recibió a Magalí Oneschuk, delegada administrativa de la Dirección General de Escuelas (DGE) en del departamento, y a Érico Arias, director de Líneas de Jóvenes y Adultos de la DGE, para anunciar la implementación de nuevos bachilleratos destinados a jóvenes y adultos que comenzarán a dictarse en el departamento a partir de noviembre.

Durante la conferencia de prensa, el intendente Molero destacó la importancia de esta iniciativa para ampliar las oportunidades educativas en el departamento: “todo el equipo de la DGE está hoy en General Alvear con buenas noticias. Desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando en distintos niveles de la educación: logramos las primeras licenciaturas y carreras de grado en el Centro Universitario, avanzamos con mejoras edilicias en jardines y escuelas, y seguimos fortaleciendo las primeras infancias. Pero también entendemos que es fundamental ofrecer alternativas para nuestros adultos, que buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales”, expresó el jefe comunal.

Molero señaló que los nuevos bachilleratos tienen una orientación práctica y actual, con materias vinculadas a la programación y al diseño de contenidos multimedia. "a partir de los 18 años, cualquier vecino podrá estudiar bajo esta modalidad flexible. Los cursos se dictarán en la Escuela N° 70 Capital Federal, un establecimiento histórico de nuestro departamento. Invitamos a todos aquellos que no han podido terminar el secundario a aprovechar esta herramienta de desarrollo personal y laboral", agregó.

Nuevos bachilleratos destinados a jóvenes y adultos en General Alvear

Embed - PRESENTAN NUEVOS BACHILLERATOS PARA JÓVENES Y ADULTOS

