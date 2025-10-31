31 de octubre de 2025
General Alvear será sede de la gran final del Rally Cross-Country 2025

Del 6 al 9 de noviembre, General Alvear recibirá a motos, UTV, cuatris y camionetas en una competencia que promete adrenalina y movimiento turístico.

Rally Encrucijada en General Alvear.

Rally Encrucijada en General Alvear.

Del 6 al 9 de noviembre, General Alvear se convertirá en el epicentro del deporte motor con una nueva edición del Rally Encrucijada de Alvear, un evento único que reúne a los amantes de la velocidad, la naturaleza y la aventura. De esta manera, la definición de la competencia, la fecha final del campeonato Oficial 2025 de Rally Cross-Country será en el Sur Mendocino.

La competencia reunirá a pilotos de motos, cuatriciclos, UTV, areneros y camionetas en un circuito que combina adrenalina, paisajes naturales y un importante movimiento turístico y económico para la zona.

El viernes por la noche se desarrollará, por primera vez en General Alvear, un cronometrado especial nocturno de 35 kilómetros entre Soitué y Carmensa.

El sábado 8, los pilotos se enfrentarán a una jornada de más de 250 kilómetros, recorriendo zonas como Los Leones, Agua de los Pajaritos y las dunas del Nihuil, mientras que el domingo 9 se disputará el último tramo, de unos 50 kilómetros, con largada y llegada en Carmensa.

La Baja Alvear es mucho más que una competencia. Es la oportunidad perfecta para conocer de cerca a los pilotos, escuchar sus historias y vivir la pasión del rally cross country en un entorno natural incomparable.

Rally Encrucijada en General Alvear: los detalles del evento

Embed - RALLY DE LA ENCRUCIJADA
  • Lugar: General Alvear, Mendoza
  • Fecha: del 6 al 9 de noviembre de 2025
  • Horario: desde el jueves 6 a las 20:00 hasta el domingo 9 a las 20:00
