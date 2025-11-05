El folclore se vuelve a encontrar en General Alvear: fecha, entradas y actividades

El Instituto San Antonio se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Festival de Folclore en General Alvear, un evento que año tras año reúne a toda la comunidad educativa y a las familias alvearenses. En esta ocasión, la 34ª edición llevará el nombre “El Atuel, historias de agua y vida”, en homenaje al río que da identidad y sustento al departamento.
El festival se realizará el próximo viernes 7 a las 20:00 horas, en el Salón Mayor del Predio Ferial. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y ya se encuentran a la venta en la Secretaría del colegio, en el horario de 13:30 a 18:30 horas, así como también podrán adquirirse en la puerta el mismo día del evento.
“Este año quisimos rendir homenaje a nuestro río Atuel, por su valor histórico, social y económico para General Alvear. Es un trabajo que involucra a toda la comunidad educativa y que busca mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones”, expresó Ivonne Martínez, directora del Instituto.
"Las presentaciones incluirán a niños desde sala de cuatro años hasta los alumnos del nivel secundario, quienes repasarán a través de la música, la danza y la puesta en escena los valores culturales y la historia local", agregó Martínez.
Embed - 34 FESTIVAL DE FOLCLORE DEL ISA EN EL PREDIO FERIAL ESTE VIERNES