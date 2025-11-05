5 de noviembre de 2025
{}
El folclore se vuelve a encontrar en General Alvear: fecha, entradas y actividades

El evento de folclore será el 7 de noviembre en el Predio Ferial de General Alvear e incluirá presentaciones artísticas de todos los niveles educativos.

El folclore presente en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

El Instituto San Antonio se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Festival de Folclore en General Alvear, un evento que año tras año reúne a toda la comunidad educativa y a las familias alvearenses. En esta ocasión, la 34ª edición llevará el nombre “El Atuel, historias de agua y vida”, en homenaje al río que da identidad y sustento al departamento.

El festival se realizará el próximo viernes 7 a las 20:00 horas, en el Salón Mayor del Predio Ferial. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y ya se encuentran a la venta en la Secretaría del colegio, en el horario de 13:30 a 18:30 horas, así como también podrán adquirirse en la puerta el mismo día del evento.

image

“Este año quisimos rendir homenaje a nuestro río Atuel, por su valor histórico, social y económico para General Alvear. Es un trabajo que involucra a toda la comunidad educativa y que busca mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones”, expresó Ivonne Martínez, directora del Instituto.

"Las presentaciones incluirán a niños desde sala de cuatro años hasta los alumnos del nivel secundario, quienes repasarán a través de la música, la danza y la puesta en escena los valores culturales y la historia local", agregó Martínez.

El folclore presente en General Alvear el próximo viernes

