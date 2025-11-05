Ganadería en foco: Lavalle convoca a una jornada informativa para el sector

El Municipio de Lavalle invita a productores de ganadería a participar de una jornada informativa que se realizará el martes 11 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el Punto Digital del CIC en Costa de Araujo.
5 de noviembre de 2025
El municipio de Lavalle organiza el encuentro con organismos provinciales para reforzar el desarrollo productivo local.
En la reunión se abordarán temas fundamentales para el sector, como la importancia de la sanidad en los toros, los servicios que presta el Laboratorio de Fundación Coprosamen, sanidad animal y las caravanas electrónicas. Estas acciones tienen como objetivo acompañar el desarrollo de las actividades ganaderas en el departamento.
El encuentro es organizado en conjunto con el Ministerio de Producción de Mendoza, la Fundación Coprosamen y el Cluster Ganadero de Mendoza.