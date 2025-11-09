9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Plantas resistentes

Plantas que crecen sin sol ni riego y florecen durante meses

Una joya de la jardinería para quienes aman las plantas pero no tienen tiempo: florece sin sol directo, casi sin agua y llena de color cualquier rincón.

Plantas que crecen sin sol ni riego y florecen durante meses

Plantas que crecen sin sol ni riego y florecen durante meses

 Por Analía Martín

Decorar con plantas puede parecer un desafío cuando el espacio es chico o el tiempo escasea. Sin embargo, existen especies que prosperan incluso con poca luz y sin riego frecuente. Una de las más sorprendentes es el cosmos, una planta que combina belleza, resistencia y una floración prolongada que conquista balcones y patios urbanos.

Jardinería fácil: la planta que se adapta a todo

El cosmos (Cosmos bipinnatus) es una herbácea anual ideal para quienes se inician en la jardinería o no tienen demasiado tiempo para cuidar sus plantas. Tolera el sol fuerte, la sequía y los suelos pobres, lo que la convierte en una opción perfecta para el clima mendocino y para balcones con poca exposición solar.

Lee además
Parece imposible pero no lo es: cómo mantener plantas de anturio sanas y llenas de flores
Cuidado en casa

Parece imposible pero no lo es: cómo mantener plantas de anturio sanas y llenas de flores
Plantas y jardinería: el truco del azúcar que revitaliza el árbol de jade
Energía natural en el jardín

Plantas y jardinería: el truco del azúcar que revitaliza el árbol de jade

Sus flores, que recuerdan a las margaritas, se presentan en una amplia gama de colores: blanco, rosa, rojo, púrpura, naranja y amarillo. Florece desde fines de primavera hasta el otoño, aportando color y vida durante varios meses sin exigir demasiados cuidados.

flores cosmos
Las plantas de cosmos son una muy buen opción para jardineros principiantes

Las plantas de cosmos son una muy buen opción para jardineros principiantes

Plantas resistentes y de bajo mantenimiento

El cosmos no solo destaca por su belleza sino también por su resistencia extrema. Es una de esas plantas “todoterreno” que parecen crecer solas. Entre sus principales ventajas se destacan:

  • Floración prolongada, que puede durar más de cuatro meses.
  • Tolerancia a la sequía y al calor intenso, ideal para regiones áridas como Mendoza.
  • Atracción de polinizadores, ya que sus flores atraen abejas, mariposas y pájaros.
  • Adaptabilidad, ya que crece tanto en macetas como en jardines.

Además, no necesita fertilización constante ni riego frecuente: basta con mantener un suelo suelto y evitar el exceso de agua para que se desarrolle sin problemas.

flores cosmos rosadas
Las plantas Cosmos tienen una gran variedad de colores

Las plantas Cosmos tienen una gran variedad de colores

Cómo plantar y cuidar el cosmos

Sembrar cosmos es muy sencillo. Se siembra directamente en primavera, cuando ya no hay riesgo de heladas. Colocá 3 o 4 semillas por maceta, a 1 cm de profundidad, y cubrilas apenas con tierra. El riego debe ser moderado al inicio, hasta que la planta se afiance. Para mantener su floración por más tiempo:

  • Quitá las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.
  • Evitá el exceso de fertilizante, ya que genera más hojas que flores.
  • Protegé del viento si crece demasiado alta.
  • Entutorá los tallos largos para mantener la planta erguida.

Aunque tolera algo de sombra, agradece recibir al menos medio día de sol para florecer con plenitud. En invierno, si se cultiva en macetas, conviene resguardarla en interiores o bajo techo para conservarla hasta la próxima temporada./El Cronista.

Temas
Seguí leyendo

Jardinería y plantas medicinales: ¿para qué sirve el té de menta?

Plantas peligrosas: cuál evitar en casa si convives con gatos

Qué plantas sembrar en Mendoza en noviembre y por qué hacerlo

La planta china de flores amarillas que conquistó los jardines de Mendoza

Cómo usar cáscaras de papa en jardinería para nutrir tus plantas

Plantas para sembrar en noviembre y llenar el jardín de flores en verano

Conocé el horóscopo para este domingo 9 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Ni miedo ni territorio: el verdadero motivo por el que tu perro ladra cuando tocan el timbre

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este domingo 9 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala