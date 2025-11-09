Plantas que crecen sin sol ni riego y florecen durante meses

Decorar con plantas puede parecer un desafío cuando el espacio es chico o el tiempo escasea. Sin embargo, existen especies que prosperan incluso con poca luz y sin riego frecuente. Una de las más sorprendentes es el cosmos , una planta que combina belleza, resistencia y una floración prolongada que conquista balcones y patios urbanos.

El cosmos (Cosmos bipinnatus) es una herbácea anual ideal para quienes se inician en la jardinería o no tienen demasiado tiempo para cuidar sus plantas. Tolera el sol fuerte, la sequía y los suelos pobres , lo que la convierte en una opción perfecta para el clima mendocino y para balcones con poca exposición solar.

Sus flores, que recuerdan a las margaritas, se presentan en una amplia gama de colores: blanco, rosa, rojo, púrpura, naranja y amarillo. Florece desde fines de primavera hasta el otoño , aportando color y vida durante varios meses sin exigir demasiados cuidados.

El cosmos no solo destaca por su belleza sino también por su resistencia extrema . Es una de esas plantas “todoterreno” que parecen crecer solas. Entre sus principales ventajas se destacan:

Las plantas de cosmos son una muy buen opción para jardineros principiantes

Floración prolongada , que puede durar más de cuatro meses.

, que puede durar más de cuatro meses. Tolerancia a la sequía y al calor intenso , ideal para regiones áridas como Mendoza.

, ideal para regiones áridas como Mendoza. Atracción de polinizadores , ya que sus flores atraen abejas, mariposas y pájaros.

, ya que sus flores atraen abejas, mariposas y pájaros. Adaptabilidad, ya que crece tanto en macetas como en jardines.

Además, no necesita fertilización constante ni riego frecuente: basta con mantener un suelo suelto y evitar el exceso de agua para que se desarrolle sin problemas.

flores cosmos rosadas Las plantas Cosmos tienen una gran variedad de colores

Cómo plantar y cuidar el cosmos

Sembrar cosmos es muy sencillo. Se siembra directamente en primavera, cuando ya no hay riesgo de heladas. Colocá 3 o 4 semillas por maceta, a 1 cm de profundidad, y cubrilas apenas con tierra. El riego debe ser moderado al inicio, hasta que la planta se afiance. Para mantener su floración por más tiempo:

Quitá las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

para estimular nuevas floraciones. Evitá el exceso de fertilizante , ya que genera más hojas que flores.

, ya que genera más hojas que flores. Protegé del viento si crece demasiado alta.

si crece demasiado alta. Entutorá los tallos largos para mantener la planta erguida.

Aunque tolera algo de sombra, agradece recibir al menos medio día de sol para florecer con plenitud. En invierno, si se cultiva en macetas, conviene resguardarla en interiores o bajo techo para conservarla hasta la próxima temporada./El Cronista.