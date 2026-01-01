Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero

Un hombre falleció hoy tras el accidente vial de un vehículo que venía desde Chile y volcó en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos. El siniestro ocurrió el 31 de diciembre y la víctima se encontraba internada en estado crítico en el Hospital Central.

El fallecido, identificado como Rolando Salvini , había sufrido politraumatismos severos , con traumatismo encéfalo craneano severo a grave y múltiples fracturas. Debido a la gravedad del cuadro, había sido trasladado de urgencia al Hospital Central en el helicóptero Halcón 3 .

El siniestro vial se produjo cuando un vehículo KIA , que circulaba en sentido este por la Ruta 7, perdió el dominio de la calzada por causas que aún se investigan. El rodado volcó y desbarrancó hacia un barranco, quedando próximo al cauce del río .

El siniestro vial se registró el 31 de diciembre en alta montaña

En el automóvil viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes resultó con lesiones de extrema gravedad, mientras que los demás sufrieron heridas de distinta consideración.

Estado de los otros ocupantes

La conductora del vehículo fue sometida a un dosaje de alcohol por personal de Policía Vial, el cual arrojó resultado 0,0 g/l, y no presentó lesiones.

Otra de las acompañantes sufrió politraumatismos en ambos miembros superiores y fue trasladada al Hospital Central por vía terrestre. El cuarto viajero resultó con lesiones leves y no requirió traslado.

Desde la guardia del Hospital Central confirmaron este jueves, en horas del mediodía, el fallecimiento de Rolando Salvini. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las causas del hecho.