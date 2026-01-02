2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Trágico hallazgo

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad

Esta mañana hallaron a una persona fallecida en el dique Cipolletti, ubicado en Luján de Cuyo. Trabajan en identificarlo.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.

Por Sitio Andino Policiales

El cuerpo de un hombre fue hallado este viernes en horas de la mañana en la Central Hidroeléctrica San Martín, en el dique Cipolletti, ubicado en Luján de Cuyo, tras un operativo policial y de bomberos que se desplegó en el lugar para retirar a la persona.

Según la información preliminar, alrededor de las 9.25 ingresó un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre la presencia de un cuerpo atascado en el sector de las compuertas, ubicada en calle Cipolletti 911. De acuerdo con la comunicación inicial, se trataría de una persona de sexo masculino.

Lee además
Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales
En Mendoza

Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales
Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia.
Control de tránsito

Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | Encontraron sin vida el cuerpo de un hombre en el Dique Cipolletti. Esta mañana, bomberos hallaron el cuerpo de un hombre en una compuerta del dique Cipolletti, en Luján de Cuyo, tras un aviso al 911. La principal hipótesis apunta a un posible ahogamiento, aunque aún se trabaja en su identificación. Noticia en desarrollo... #DiqueCipolletti #Mendoza #muerte"
View this post on Instagram

Ante el aviso, personal policial de la Comisaría 30° y dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para llevar adelante las tareas correspondientes y verificar la situación. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, mientras se aguardaba la ampliación de información oficial.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

Posible homicidio en General Alvear: hallaron a un hombre sin vida en una exbodega

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Mendoza registró una fuerte baja en homicidios frente al promedio de los últimos 10 años

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

En fotos: continúa el operativo para hallar a la mujer que fue arrastrada en el Zanjón de Los Ciruelos

LO QUE SE LEE AHORA
Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia.
Control de tránsito

Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto
MINUTOS DESPUÉS DE AÑO NUEVO

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto