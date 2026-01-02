Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.

Por Sitio Andino Policiales







El cuerpo de un hombre fue hallado este viernes en horas de la mañana en la Central Hidroeléctrica San Martín, en el dique Cipolletti, ubicado en Luján de Cuyo, tras un operativo policial y de bomberos que se desplegó en el lugar para retirar a la persona.

Según la información preliminar, alrededor de las 9.25 ingresó un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre la presencia de un cuerpo atascado en el sector de las compuertas, ubicada en calle Cipolletti 911. De acuerdo con la comunicación inicial, se trataría de una persona de sexo masculino.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | Encontraron sin vida el cuerpo de un hombre en el Dique Cipolletti. Esta mañana, bomberos hallaron el cuerpo de un hombre en una compuerta del dique Cipolletti, en Luján de Cuyo, tras un aviso al 911. La principal hipótesis apunta a un posible ahogamiento, aunque aún se trabaja en su identificación. Noticia en desarrollo... #DiqueCipolletti #Mendoza #muerte" View this post on Instagram Ante el aviso, personal policial de la Comisaría 30° y dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para llevar adelante las tareas correspondientes y verificar la situación. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, mientras se aguardaba la ampliación de información oficial.