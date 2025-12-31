Un auto volcó y cayó hacia el río en Potrerillos: el tránsito está suspendido

En el automóvil viajaban cuatro personas, y como consecuencia del siniestro, una de ellas sufrió lesiones de gravedad

Por Carla Canizzaro







Un vehículo que se desplazaba desde Chile hacia la provincia de Mendoza protagonizó un grave accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos. Por razones que aún se investigan, el rodado volcó y desbarrancó hacia el río.

En el automóvil viajaban cuatro personas, y como consecuencia del siniestro, una de ellas sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue asistido por el helicóptero Halcón 3. Las autoridades permanecen en el lugar y el tránsito está suspendido.

Por estas horas, las causas del siniestro están siendo investigadas. Mientras tanto, los tres ocupantes fueron trasladados al hospital Central por vía terrestre para recibir atención médica.

Como consecuencia del suceso, el tránsito en ese tramo de la Ruta 7 permanece suspendido. Esto, genera demoras considerables para quienes circulan por el corredor internacional. En el lugar trabaja personal policial y de emergencias para evaluar la situación.