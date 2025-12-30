Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay

Javier Faroni , empresario teatral y hombre de confianza del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y desvío de fondos al exterior . La causa apunta a una compleja operatoria financiera vinculada a contratos internacionales del fútbol argentino.

La detención de Faroni se produjo durante la madrugada del martes , en simultáneo con un allanamiento en su vivienda de Nordelta . La Justicia había ordenado su prohibición de salida del país y la medida se ejecutó cuando el empresario intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery a bordo de un vuelo privado .

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidieron abordar la aeronave, aunque durante el procedimiento Faroni habría descartado un teléfono celular que aún no fue encontrado. Fuentes judiciales indicaron que se investiga si el chip hallado corresponde efectivamente a un dispositivo de su propiedad .

Javier Faroni intentó viajar a Uruguay El empresario vinculado a la AFA dijo que se había olvidado el celular. Hoy allanaron su casa en Nordelta. Exclusivo LN+ pic.twitter.com/4y3hVSWfcJ

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que Faroni había regresado al país el martes 29 desde Uruguay y, apenas horas después , intentaba volver a salir . Para ese momento, el juzgado federal de Luis Armella ya había emitido la alerta migratoria que impidió su partida.

Sobre TourProdEnter: su relación con AFA y una causa por lavado de activos

El núcleo de la causa gira en torno a TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, con Faroni como principal referente. En pocos meses, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo presidido por Tapia.

Ese acuerdo le permitió administrar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina en el exterior. TourProdEnter cobraba los fondos, realizaba pagos, descontaba comisiones y transfería los excedentes a la AFA, concentrando una operatoria financiera de gran magnitud.

Según documentación bancaria incorporada al expediente, entre 2021 y 2024 la empresa manejó más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Parte de esos fondos provino de compañías ligadas directamente a la Selección, como Adidas, Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

AFA - Javier Faroni (1) Javier Faroni fue diputado bonaerense por el Frente Renovador entre 2015-2019. Foto: web

El foco de la investigación está puesto en el destino de al menos 42 millones de dólares que fueron transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) sin empleados, sin actividad comercial declarada y con domicilios de “oficina virtual”, rasgos habituales de las denominadas sociedades fantasma.

A esto se suma la intervención de Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron el paso por distintas jurisdicciones. Para los fiscales, este circuito podría haber sido utilizado para triangular fondos y facilitar maniobras de lavado de activos.

Otro punto sensible es la escasa presencia de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. La empresa aparece mencionada recién en 2024 ante la Inspección General de Justicia y solo como deudora, sin que se detalle su rol central en la administración de los ingresos internacionales, una omisión que los investigadores consideran clave.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto a la PROCELAC. Además del domicilio de Faroni, los allanamientos alcanzaron la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.

