30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Rompió su celular

Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay

Tras descubrirse un contrato que expone un presunto desvío de fondos entre la AFA y una empresa privada, la Justicia detuvo a Javier Faroni cuando intentaba salir del país en un avión privado desde Aeroparque.

Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay

Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Deportes

Javier Faroni, empresario teatral y hombre de confianza del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y desvío de fondos al exterior. La causa apunta a una compleja operatoria financiera vinculada a contratos internacionales del fútbol argentino.

Cómo ocurrió el arresto: la crónica en Aeroparque

La detención de Faroni se produjo durante la madrugada del martes, en simultáneo con un allanamiento en su vivienda de Nordelta. La Justicia había ordenado su prohibición de salida del país y la medida se ejecutó cuando el empresario intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery a bordo de un vuelo privado.

Lee además
La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado
godoy cruz y deportivo maipu ya tienen fecha de debut en la primera nacional 2026
arranca el sueño

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen fecha de debut en la Primera Nacional 2026
Embed

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidieron abordar la aeronave, aunque durante el procedimiento Faroni habría descartado un teléfono celular que aún no fue encontrado. Fuentes judiciales indicaron que se investiga si el chip hallado corresponde efectivamente a un dispositivo de su propiedad.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que Faroni había regresado al país el martes 29 desde Uruguay y, apenas horas después, intentaba volver a salir. Para ese momento, el juzgado federal de Luis Armella ya había emitido la alerta migratoria que impidió su partida.

Sobre TourProdEnter: su relación con AFA y una causa por lavado de activos

El núcleo de la causa gira en torno a TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, con Faroni como principal referente. En pocos meses, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo presidido por Tapia.

Ese acuerdo le permitió administrar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina en el exterior. TourProdEnter cobraba los fondos, realizaba pagos, descontaba comisiones y transfería los excedentes a la AFA, concentrando una operatoria financiera de gran magnitud.

Según documentación bancaria incorporada al expediente, entre 2021 y 2024 la empresa manejó más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Parte de esos fondos provino de compañías ligadas directamente a la Selección, como Adidas, Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

AFA - Javier Faroni (1)
Javier Faroni fue diputado bonaerense por el Frente Renovador entre 2015-2019.

Javier Faroni fue diputado bonaerense por el Frente Renovador entre 2015-2019.

El foco de la investigación está puesto en el destino de al menos 42 millones de dólares que fueron transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) sin empleados, sin actividad comercial declarada y con domicilios de “oficina virtual”, rasgos habituales de las denominadas sociedades fantasma.

A esto se suma la intervención de Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron el paso por distintas jurisdicciones. Para los fiscales, este circuito podría haber sido utilizado para triangular fondos y facilitar maniobras de lavado de activos.

Otro punto sensible es la escasa presencia de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. La empresa aparece mencionada recién en 2024 ante la Inspección General de Justicia y solo como deudora, sin que se detalle su rol central en la administración de los ingresos internacionales, una omisión que los investigadores consideran clave.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto a la PROCELAC. Además del domicilio de Faroni, los allanamientos alcanzaron la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.

Fuente: Infobae.

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 bate récords históricos: más de 150 millones de pedidos por entradas

¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

Guerra en el Kick Boxing: ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal

Luis Scola fue agredido tras un partidode básquet en medio de un fuerte conflicto en Italia

Gran Alvear vibró con el Torneo de Beach Vóley en el Polideportivo

Todos los detalles del recorrido del Rally Dakar 2026: así será uno de los más duros de la historia

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1

Habrá un piloto argentino en la próxima temporada de la Fórmula 3: quién es Mattia Colnaghi

LO QUE SE LEE AHORA
Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, continúa siendo una figura central para el automovilismo mundial.  
terrible

¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025