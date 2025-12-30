30 de diciembre de 2025
Robó un artefacto sanitario en una estación de servicio de Luján de Cuyo y fue detenido

El sospechoso fue detenido gracias a la rápida intervención policial y al aporte del denunciante. El hecho ocurrió en una estación de servicio de Carrodilla.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Gracias a la rápida actuación de efectivos de la Subcomisaría Lorenz, un hombre fue detenido este martes por la tarde como presunto autor del robo de un artefacto sanitario en una estación de servicio. El hecho ocurrió sobre lateral Este del Acceso Sur, en la localidad de Carrodilla, departamento de Luján de Cuyo.

El procedimiento se inició alrededor de las 13.10, cuando el responsable de playa del establecimiento advirtió la sustracción de una válvula de descarga de mingitorio y dio aviso inmediato a la Policía, aportando además una descripción del sospechoso.

Los detalles de la detención tras el robo

Con esos datos, y en el marco de las tareas preventivas, el denunciante logró reconocer al presunto autor cuando este circulaba frente a la dependencia policial, lo que permitió a los efectivos proceder a su aprehensión de manera inmediata.

Posteriormente, personal policial se trasladó al lugar del hecho para verificar las cámaras de seguridad, donde se confirmó que el hombre detenido coincidía con quien había cometido el ilícito. Durante la requisa, además, se encontró entre sus pertenencias el elemento sustraído.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal Luján–Uspallata, que dispuso las actuaciones correspondientes y la formalización de la denuncia.

