Continúa el operativo para hallar a la mujer que fue arrastrada en el Zanjón de Los Ciruelos

Los equipos de rescate retomaron el operativo de búsqueda de la víctima

La desaparición de una mujer de 50 años , que fue arrastrada por la corriente del Zanjón de Los Ciruelos , mantiene en vilo a los mendocinos y moviliza a las fuerzas de seguridad. Durante la mañana de este martes 31 de diciembre, los equipos de rescate retomaron el operativo de búsqueda de la víctima, quien vivía en situación de calle debajo del zanjón .

El trágico episodio se registró ayer por la tarde, alrededor de las 14.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación. Minutos antes, un intenso temporal había provocado una crecida aluvional en los badenes de ingreso a Potrerillos y las villas cordilleranas , mientras que las fuertes lluvias se extendieron a distintos puntos de la provincia de Mendoza .

Según el reporte policial , el Zanjón de Los Ciruelos presentó una fuerte crecida , y la fuerza del agua arrastró a la mujer en dirección al canal Cacique Guaymallén . Hasta el momento, la víctima permanece desaparecida y los esfuerzos por dar con su paradero no se detienen .

Durante la mañana de este miércoles, personal de Bomberos del Cuartel Central , el Cuerpo de Aviación Policial y la Unidad VANT (drones) continuaron con el rastrillaje en la zona. De acuerdo a la información obtenida por Sitio Andino , en diálogo con fuentes del área de Seguridad, el operativo de rescate de la mujer presenta una gran complejidad .

rescate, zanjón de los ciruelos, búsqueda El Jefe de Bomberos confirmó que los equipos continuarán abocados al operativo durante el resto del día Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

El Cacique Guaymallén funciona como canal de descarga aluvional, y la gran cantidad de piedras, barro y sedimentos que descendieron durante el temporal dificultan las tareas de búsqueda. En ese contexto, el Jefe de Bomberos confirmó que los equipos continuarán abocados al operativo durante el resto del día, con la esperanza de obtener resultados positivos.

Cómo ocurrió el suceso y el gran despliegue para dar con la víctima

El episodio ocurrió a la altura de las calles Alpatacal y Houssay. Según la información oficial, alrededor de las 14.30 ingresó un llamado al 911 de una mujer quien alertó sobre la situación y que la víctima vivía debajo del zanjón. De acuerdo al reporte, la fuerza del agua la arrastró en dirección hacia el Cacique Guaymallén.

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a la llamante y a otro testigo, una mujer de 52 años domiciliada en Las Heras, quienes confirmaron lo sucedido y aportaron que la última vez que vieron a la mujer fue en la zona de Guido Spano y Ballofet, siendo llevada por el agua.

Ante la situación, se activó un importante operativo de emergencia, con la intervención de personal policial de jurisdicción, Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes realizan un amplio rastrillaje con resultado negativo hasta el momento.

Las autoridades informaron que la creciente alcanza la zona del Camping El Pinar, lo que complica las tareas. Para optimizar la búsqueda, se dispusieron seis grupos de rastrillaje en los siguientes sectores:

Unión del Zanjón de los Ciruelos y Canal Cacique Guaymallén

Cacique Guaymallén a la altura de calle Paraná

Cacique Guaymallén a la altura de las vías del Bermejo

Cacique Guaymallén a la altura de Aristóbulo del Valle

Cacique Guaymallén a la altura del Camping del SUTE

Un grupo en jurisdicción de Lavalle, sector oeste

El operativo continúa y la información será ampliada a medida que se registren novedades sobre el paradero de la víctima.

En fotos: así es el operativo de las fuerzas de seguridad

*Fotos del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza