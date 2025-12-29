29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Prevención del delito

Operativo policial de alto impacto en San Rafael: controles de motos, aprehensiones y secuestros

El Ministerio de Seguridad y Justicia impulsa una serie de acciones preventivas. En San Rafael, identificaron a 95 personas y se concretaron 4 aprehensiones.

El Ministerio de Seguridad y Justicia impulsa una serie de acciones preventivas

El Ministerio de Seguridad y Justicia impulsa una serie de acciones preventivas

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de las acciones preventivas sostenidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia desde abril en toda la provincia, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en el departamento de San Rafael, con foco en el control de motocicletas de alta y baja cilindrada y la prevención de delitos en la vía pública.

Cómo se desarrolló el operativo en San Rafael

El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de las comisarías 62 y 42, y contó con la participación coordinada de distintas dependencias policiales y Cuerpos Especiales, con el objetivo de reforzar la presencia policial en puntos estratégicos del departamento y mejorar el control territorial.

Lee además
omar felix destaco el impacto economico de la nueva costanera de canada seca en san rafael
Obras y desarrollo

Omar Félix destacó el impacto económico de la nueva costanera de Cañada Seca en San Rafael
Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada.
Sur provincial

Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada
policía, movil policial, operativo, accidente, muerte, control
El objetivo es reforzar la presencia policial en puntos estratégicos del departamento y mejorar el control territorial

El objetivo es reforzar la presencia policial en puntos estratégicos del departamento y mejorar el control territorial

Durante el operativo, el personal policial identificó a 95 personas a través del sistema biométrico y verificó un total de 76 vehículos, entre automóviles y motocicletas. Como resultado de los controles, se concretaron cuatro aprehensiones, se retuvieron 11 motos y se labraron 23 actas por diversas infracciones viales.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que este tipo de maniobras se realizan de manera periódica en distintos sectores de San Rafael, con el fin de ordenar la circulación vehicular, fortalecer la prevención del delito y consolidar la presencia policial en la vía pública, como parte de una política integral de seguridad en todo el territorio provincial.

Temas
Seguí leyendo

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

Conmoción en San Rafael: una beba cayó a una pileta y falleció

Autonomía de San Rafael: Cornejo habló de "circo" y Félix aseguró que mejorará la vida de los vecinos

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Un joven quedó en grave estado en San Rafael tras ser atacado con un arma blanca

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Fin de año en el Concejo Deliberante de San Rafael: balance de gestión y prioridades sociales

LO QUE SE LEE AHORA
Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras. 
Apuñalamiento

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Bosques de Montemar, Concón
Preocupación

Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre