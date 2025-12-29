Operativo policial de alto impacto en San Rafael: controles de motos, aprehensiones y secuestros

El Ministerio de Seguridad y Justicia impulsa una serie de acciones preventivas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En el marco de las acciones preventivas sostenidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia desde abril en toda la provincia, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en el departamento de San Rafael, con foco en el control de motocicletas de alta y baja cilindrada y la prevención de delitos en la vía pública.

Cómo se desarrolló el operativo en San Rafael El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de las comisarías 62 y 42, y contó con la participación coordinada de distintas dependencias policiales y Cuerpos Especiales, con el objetivo de reforzar la presencia policial en puntos estratégicos del departamento y mejorar el control territorial.

policía, movil policial, operativo, accidente, muerte, control El objetivo es reforzar la presencia policial en puntos estratégicos del departamento y mejorar el control territorial Foto: Cristian Lozano Durante el operativo, el personal policial identificó a 95 personas a través del sistema biométrico y verificó un total de 76 vehículos, entre automóviles y motocicletas. Como resultado de los controles, se concretaron cuatro aprehensiones, se retuvieron 11 motos y se labraron 23 actas por diversas infracciones viales.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que este tipo de maniobras se realizan de manera periódica en distintos sectores de San Rafael, con el fin de ordenar la circulación vehicular, fortalecer la prevención del delito y consolidar la presencia policial en la vía pública, como parte de una política integral de seguridad en todo el territorio provincial.